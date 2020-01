iOS 13: Alerta de uso do GPS reduz em 68% os dados recolhidos

Já deu conta que em algumas apps o iOS emite um “alerta” sobre a localização? A privacidade tem vindo a ser um assunto em análise detalhada por parte empresas de tecnologia. Com o iOS 13 a Apple passou a implementar uma função que alerta quando uma app precisa de dados da localização. O utilizador tem, nesse momento, a oportunidade de permitir ou negar a utilização do GPS.

Segundo a empresa FastCompany, tal funcionalidade reduziu em 68% a recolha de dados em background relativamente ao GPS.

O iOS tem milhares de funções, mas há uma que se tem vindo a destacar no iOS 13. Quem usa, por exemplo, um iPhone, já se apercebeu que sempre que abre uma app de terceiros e esta precisa de dados do GPS, o sistema alerta para a sua utilização.

Utilizadores do iOS têm ajudado a reduzir a recolha de dados

Esta possibilidade do utilizador decidir o que pretende fazer, reduziu em 68% os dados que são recolhidos pelas aplicações (segundo dados da Location Sciences). Outra revelação interessante é que, tal funcionalidade, reduziu em 24% a recolha sobre a localização quando uma app está aberta.

Um porta-voz da Google disse à Fast Company que quando os utilizadores do Android têm a opção de partilhar apenas dados de localização quando estão a usar a app, eles escolhem essa opção cerca da metade do tempo.

Depois de muito se ter falado em privacidade nos sistemas operativos, as empresas finalmente estão a oferecer funcionalidades aos utilizadores. No caso da Apple a função até pode ser “chata”, mas é uma forma do utilizador definir, no iOS, o que pretende fazer.

