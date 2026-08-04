Metade da receita global de smartphones vem da Apple e do iPhone

Não é novidade que o mercado dos smartphones está a abrandar nas vendas e que isso se está a refletir nos fabricantes. Ainda que com este cenário menos positivo a dominar, a Apple atingiu um marco importante. Garantiu que metade da receita global de smartphones vem das vendas do iPhone.

Metade da receita global vem do iPhone da Apple

A Apple alcançou um marco importante ao garantir 49% da receita global de smartphones no segundo trimestre de 2026. Dados recentes publicados pela empresa de estudos Counterpoint Research revelam o domínio da Apple no mercado global de smartphones no segundo trimestre de 2026. A empresa conseguiu, sozinha, captar 49% da receita global total de smartphones durante este período.

Apesar da queda das remessas em todo o setor, a Apple aumentou significativamente a sua receita, estabelecendo um novo recorde para o segundo trimestre. Esta conquista consolida ainda mais a forte posição da empresa no mercado. A receita global com smartphones aumentou 7% em relação ao ano anterior, atingindo os 109 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde para o segundo trimestre. Os preços médios de venda a retalho também subiram 17% para 400 dólares durante o mesmo período.

A receita da Apple com smartphones aumentou 22% em comparação com o mesmo período do ano passado . As remessas cresceram 13%, enquanto o preço médio de venda do iPhone subiu de 879 dólares para 946 dólares. O principal fator por detrás deste desempenho financeiro é atribuído à forte procura pela série iPhone 17. A empresa alcançou a sua maior quota de mercado de sempre no segundo trimestre, aumentando a sua quota de 17% para 21%.

Como está o resto da concorrência nos smartphones

A Samsung continua a manter a sua liderança de mercado com uma quota de 23% das remessas. A China, a Europa e os mercados emergentes desempenharam um papel crucial na trajetória de crescimento da Apple. Enquanto os dispositivos Android sofreram aumentos de preço devido a problemas de memória, a decisão da Apple de manter os seus preços estáveis ​​tornou os modelos de iPhone numa alternativa mais atrativa para os consumidores. Esta estratégia de preços permitiu à empresa obter uma vantagem significativa sobre os seus concorrentes.

Em termos de receitas, a Samsung ficou em segundo lugar, atrás da Apple, com uma quota de 16%. A receita e os envios da Samsung aumentaram 9%, enquanto o preço médio de venda manteve-se estável nos 270 dólares. Entre os cinco maiores fabricantes do mercado, a Xiaomi registou a queda mais significativa. As remessas da empresa caíram 26% e a sua receita diminuiu 17%. Apesar disso, o preço médio de venda dos produtos da Xiaomi aumentou 13%.

Outros grandes fabricantes, como a OPPO e a vivo, também sofreram perdas de receitas. Estas empresas terminaram o período com quebras de receitas de 10% e 11%, respetivamente.