As atualizações de segurança do Windows 10 não têm sido isentas de problemas. A Microsoft tenta por tudo garantir que estas funcionam de forma perfeita, mas muitas vezes as falhas acontecem com todos os inconvenientes associados.

A mais recente atualização de segurança parece estar certamente a sofrer desse mal. Muitos utilizadores queixam-se agora que a atualização KB4528760 está a ter problemas de instalação e ainda não existe uma resolução.

Novo problema com uma atualização do Windows 10

Designada como uma atualização de segurança essencial, a KB4528760 está marcada para ser instalada automaticamente e com o máximo de urgência. Surgiu no início do ano como resposta da Microsoft a vários problemas de segurança e é essencial.

O que muitos utilizadores estão a descobrir é que esta atualização é também ela uma fonte de novos problemas. Ao tentarem instalar esta atualização, esta acaba por falhar este processo e apresenta várias mensagens de erro distintas.

Falha no momento da instalação com erros

As queixas são já muitas nos fóruns da Microsoft, sem que a empresa tenha uma resposta para o problema ou uma solução para o conseguir ultrapassar. Também a descrição do problema varia, com as mensagens de erro a serem distintas e até igualmente os infames BSOD a ser relatado.

O que muitos relatam é que este problema está diretamente relacionado com a app Connect. Depois de removerem este componente do Windows 10 as mensagens de erro começaram decerto a surgir, mesmo em outras atualizações anteriores do Windows 10.

A Microsoft ainda não resolveu este problema

Caso seja esta a origem do problema, então a solução existe e pode ser aplicada. Passa por voltar obter o Media Creation Tool e voltar a reinstalar o Windows 10. Mesmo quem não remover a app Connect deve tomar o mesmo processo para resolver o problema.

Este é mais um problema que surge com as atualizações do Windows 10 e que a Microsoft não previu. Não existe ainda uma solução simples para a sua solução, que deverá ser tratada em breve. Sendo uma atualização de segurança, é importante que seja instalada rapidamente.