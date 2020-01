Há muito que se esperava que o Android tivesse uma forma simples de partilhar ficheiros entre equipamentos. A Google terá algo a ser preparado, mas tarda em surgir. É por isso necessário que outros tomem as rédeas destes desenvolvimentos.

Empresas como a Apple têm já as suas alternativas e agora é a Samsung a querer dar esse passo com o Quick Share.

Quick Share vai permitir a partilha de ficheiros

Há muito que se falam de alternativas ao AirDrop, mas focadas no Android e até no Windows. As propostas surgidas pecam sobretudo por falta de compatibilidade ou por serem limitadas nas suas funcionalidades.

Sabe-se que o Android vai ter uma solução em breve, algo que a Google terá a ser desenvolvido. As primeiras imagens prometem muito, mas até agora nada de concreto. Assim, a Samsung terá tomado a decisão de criar o Quick Share, para a partilha de ficheiros entre os seus smartphones Galaxy.

Os Samsung Galaxy têm assim mais uma novidade exclusiva

Do que se sabe, o Quick Share oferecerá sobretudo tudo o que AirDrop tem, mas com algumas funções adicionais muito interessantes. Em primeiro lugar será possível partilhar ficheiros e imagens com outros smartphones, não havendo a necessidade de estarem fisicamente próximos.

Essa partilha poderá ser feita tanto com utilizadores cujo contacto esteja registado no smartphone como com qualquer outro que esteja presente no espaço onde estamos. Esta diferença será controlada pelo utilizador, nas definições.

Oferece muito mais que o AirDrop

Há ainda uma diferença única e que o AirDrop não tem. Este serviço terá uma componente Cloud, para onde o utilizador poderá carregar ficheiros até 1GB. Estes são enviados para a Samsung Cloud, sendo posteriormente enviados para os dispositivos Samsung Smart Things.

Não se conhece ainda a data de lançamento desta novidade da Samsung, mas espera-se que surja com o lançamento dos novos smartphones Galaxy S20. Virá competir com outras propostas que vão em breve estar disponíveis. Falamos do Nearby Sharing da Google ou o que a Xiaomi, OPPO e Vivo estão a preparar.