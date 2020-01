Há muito que a luta entre o Google e o Bing foi perdida pela Microsoft. O motor de pesquisa de eleição da Internet é sem qualquer dúvida o que a Google fornece e ninguém quer alterar esta opção nos seus equipamentos.

A Microsoft parece ter uma opinião contrária e prepara uma alteração que ninguém realmente quer. Em breve os utilizadores do Office 365 vão ver o motor de pesquisa do Chrome ser alterado do Google para o Bing.

A Microsoft quer toda a gente a usar o Bing

Esta é uma novidade que não se esperava, mas que muito em breve irá ser aplicada. A Microsoft alertou para esta novidade numa publicação recente, onde dá conta de que com a versão 2002 do Office 365 ProPlus vai instalar uma extensão no Chrome.

Esta vai ter inegavelmente apenas uma função única e que é a alteração do motor de pesquisa usado neste browser da Google. Independentemente do que estiver a ser usado no Chrome, a mudança será feita e passará a ser o Bingo e eleito para as pesquisas na Internet.

Mudança na pesquisa do Chrome com o Office 365

O mais surpreendente desta mudança feita pelo Office 365 é que não é facultativa. Nas novas instalações ou nas atualizações deste esta extensão será colocada no Chrome e realizará a mudança do motor de pesquisa.

Segundo a Microsoft esta alteração irá beneficiar os utilizadores. Estes podem usar o Bing para ter mais dados da sua instituição e até pesquisar informação interna. Claro que esta mudança não está a agradar aos administradores das empresas, que têm a necessidade de prestar apoio para reverter esta situação.

Pesquisa poder ser mudada no browser da Google

Surpreendentemente, a Microsoft fornece informação de como alterar esta mudança unilateral. Passa claro por remover posteriormente a extensão do Chrome e pela reposição do motor de pesquisa pretendido. Naturalmente que terá de ser feito pela própria empresa.

Esta mudança acontecerá já em fevereiro e terá um impacto negativo em áreas externas ao Office 365. É uma decisão que deveria ter sido deixada a cargo de quem gere estas contas, que assim escolhiam se e como passavam a usar o Bing no Chrome.