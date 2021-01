Há muitos meses que estamos a ser inundados com rumores e informações da próxima proposta da Samsung, o Galaxy S21. Sabe-se que será um smartphone e que deverá ser uma nova evolução da marca, como há muitos anos tem acontecido.

Com toda a informação já disponível, não havia muito por revelar. O que não sabíamos ainda era a data de apresentação deste novo smartphone, mas a Samsung revelou agora este dado. Será a 14 de janeiro que o mundo vai conhecer o Galaxy S21.

O Galaxy S21 está quase a chegar

Mesmo com toda a tentativa de manter o seu próximo smartphone em segredo, a Samsung tem acabado por revelar muito sobre o Galaxy S21. Os pormenores têm surgido de forma frequente e muito do que esta máquina vai trazer é já conhecido por todos.

Com toda esta informação já revelada, era hora da Samsung trazer para o mercado este smartphone e todas as novidades que este traz. Também nesta área a especulação era muita, com vários a afirmarem que seria já em janeiro de 2021.

Samsung convida todos para o dia 14 de janeiro

Pois agora tudo está confirmado e será muito mais breve do que se pensava. Tal como avançado antes, e confirmado agora, a 14 de janeiro a Samsung terá mais um evento Galaxy Unpacked, onde irá mostrar muitas novidades que tem vindo a preparar nos últimos meses.

Foi com um simples vídeo que a Samsung revelou toda a informação sobre este próximo evento, que continuará a ser virtual. A marca refere aqui que “A transição acelerada para um mundo que prioriza os dispositivos móveis traz consigo a necessidade de dispositivos que possam transformar a vida quotidiana numa experiência extraordinária”.

Convite não revela muito sobre este smartphone

Com um convite onde não é possível ver mais do que as (já conhecidas) câmaras fotográficas, onde será dada uma atenção especial. Estas devem equipar os 3 modelos que são esperados, os Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Presentes devem estar também os novos Galaxy Buds.

É ainda esperado que surjam mais novidades, em especial no campo dos smartphones dobráveis. Assim, também o próximo Galaxy Z Fold deverá subir ao palco, em conjunto com as Galaxy SmartTag. O Pplware irá acompanhar evento em direto no dia 14 de janeiro, pelas 15:00.