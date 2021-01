A Xiaomi reservou o dia de hoje para dar a conhecer oficialmente o Redmi Note 9T 5G, com processador Dimensity 800U, uma variante global do Redmi Note 9 5G que foi lançado recentemente na China.

Além disso, aproveitou o embalo para anunciar o Redmi 9T, um smartphone que custará menos de 200 €, com SoC da Qualcomm.

Redmi Note 9T 5G

A Xiaomi começou o ano já com dois grandes lançamentos para o mercado global. O Redmi Note 9T 5G surge assim como uma proposta no segmento médio/baixo, com um processador Dimensity 800U 5G, ou seja, uma opção acessível já preparada para as ligações 5G.

Oferece 4 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno. O ecrã deste novo smartphone IPS com taxa de atualização de 90Hz e tem 6,53″ com resolução FullHD+. De notar que este ecrã tem proteção Gorilla Glass 5 e é perfurado pela câmara frontal de 13MP.

A câmara principal é de 48 MP (f/1,8) e é auxiliada por uma câmara macro e outra de profundidade, ambas de 2MP. Esta câmara traseira grava vídeo a 4K e a frontal, a 1080p.

De notar que disponibiliza jack de áudio de 3,5mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, USB Tipo-C e ainda altifalantes em stereo.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido de 18W.

O Redmi Note 9T 5G está disponível nas cores preto e roxo, a partir de 199 € para a versão de 64 GB e de 249 € para versão de 128 GB.

Xiaomi Redmi 9T

O Redmi 9T também apresentado hoje tem um processador Snapdragon 662 e está disponível nas versões de 4 GB de RAM e 6 GB de RAM, com 64 GB ou 128 GB de armazenamento inteno.

O ecrã deste modelo tem as mesmas dimensões do anterior e a mesma resolução ou seja tem 6,53″ com resolução FullHD+.

A bateria é de grande capacidade, com 6000mAh e carregamento rápido de 18W. Também a câmara principal é de 48 MP, no entanto, existe uma câmara ultra grande angular extra, de 8 MP, além das de profundidade e macro. A frontal é de 8MP.

Falamos uma vez mais de um smartphone com NFC (opcional), jack de áudio de 3,5mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, e slot para cartão microSD. Tem Radio FM (o anterior também), e Bluetooth 5.0. Ambos vêm com Android 10 e MIUI 12.

O preço do Redmi 9T começa nos 159 € e está disponível nas cores laranja, preto, azul e verde.

