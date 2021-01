Análise: Oppo Find X2 Pro, o smartphone mais equilibrado do mercado

O Oppo Find X2 Pro foi lançado há quase um ano. É um smartphone de luxo que, ainda hoje, está disponível a um a preço bastante elevedo, entre os 1000 € e os 1200 €. Mas o que terá este smartphone de especial? E será que vale este preço?

Saiba tudo através da análise completa ao Oppo Find X2 Pro.

Vou falar de um smartphone praticamente desconhecido em Portugal, mas muito apreciado por este mundo fora, o Oppo Find X2 Pro. Apesar de já ter saído em março nas lojas europeias pelo preço de 1199€ na altura, este modelo, devido à qualidade que apresenta, à diferença da concorrência, continua com um valor de mercado altíssimo. A prova: em Espanha custa ainda cerca de 1000€ e em Portugal quase não se encontra (está à venda nalgumas lojas por mais de 1200€). O público alvo: pessoas abastadas que querem um dispositivo de alta qualidade e luxuoso, com um valor de mercado alto.

Assim, o Find X2 Pro custa tanto como a versão mais cara do Samsung Galaxy S20 (o ultra) e como a versão mais cara do iPhone 12, o iPhone 12 Pro Max.

Enquanto que Samsung, Apple ou Huawei gastam milhões em marketing e lobbying (já lá iremos), e repercutam estes investimentos nos preços dos seus dispositivos (o iPhone 12 Pro custou à marca menos de 500€ a fabricar), a Oppo, quinto fabricante mundial de smartphones, tem neste aspeto muito menos despesas. Pergunta-se então: como se pode vender um modelo tão caro?

Após cinco meses com o telemóvel, importado da China e com uma promoção consegui-o por cerca de 800€. Vou dedicar as seguintes linhas com a minha apreciação do modelo, o mais objetivo possível. Será que o Oppo Find X2 Pro vale mesmo os 1000€/1300€?

Especificações Gerais Modelo : Oppo Find X2 Pro

: Oppo Find X2 Pro Sistema operativo : Android 10

: Android 10 UI : ColorOS

: ColorOS Tamanho do ecrã : 6,7 polegadas

: 6,7 polegadas Definição : 3168 x 1440 píxeis

: 3168 x 1440 píxeis Densidade de pixeis: 513 ppp

513 ppp Tecnologia : OLED

: OLED Processador : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 Processador gráfico (GPU) : Adreno 650

: Adreno 650 Memória (RAM) : 12 GB

: 12 GB Memória interna : 512 GB (a versão importada da China é de 256 GB)

: 512 GB (a versão importada da China é de 256 GB) Câmara (traseira) : Lente 1: 48 Mp Lente 2: 48 Mp Lente 3: 13 Mp

: Câmara (frente) : 32 Mpx

: 32 Mpx Gravação vídeo: 4K@60 IPS

4K@60 IPS Wi-Fi : Wi-Fi 6 (ad)

: Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth : 5.1

: 5.1 NFC : Sim

: Sim Portas : USB Type-C

: USB Type-C Bateria : 4260 mAh

: 4260 mAh Dimensões : 74.4 x 165.2 x 9.5mm

: 74.4 x 165.2 x 9.5mm Peso: 207 gramas

207 gramas Cores : Preto, laranja e verde (a versão que eu comprei é a laranja).

: Preto, laranja e verde (a versão que eu comprei é a laranja). Cartões SIM: 1 (a versão importada da China é dual sim)

Construção & Design

Eu já esperava algo diferente, mas de facto, quando abri a caixa, fiquei deslumbrado com a qualidade dos acabamentos do smartphone.

A traseira é feita de couro vegetal, o que é muito original. Este material tem a virtude de ser ultra resistente. Além disso, aqui, nada de sujidades, de marcas de dedo ou do risco do telemóvel cair ao chão quando colocado em cima de uma superfície escorregadia.

Depois, o logótipo dourado dá um toque de requinte ao modelo. De salientar que a versão verde é também feita com couro vegetal e a versão preta é de cerâmica. Ou seja, tudo material nobre e luxuoso, além de firme e resistente.

Resistência e concorrência

Neste campo, sobressai claramente à concorrência. Por exemplo, Samsung e Apple usam vidro polido para os seus smartphones, material mais comum e mais barato. No entanto, a Apple finalmente melhorou os seus dispositivos reforçando o ecrã com um escudo cerâmico, o que faz com que o vidro na parte da frente seja muito resistente, mas a traseira do equipamento continua bastante frágil, apesar de estar ligada à componente frontal por uma camada de aço.

Aliás, os testes de resistência extremos realizados no iPhone 12 e no Oppo Find X2 Pro revelam que ambos os modelos atingem o nível 8 na escala de Mohs (o nível 10 corresponde ao diamante). Mas na traseira, o iPhone não resiste a uma queda de dois metros (apresenta fissuras externas e danos internos), ao contrário do Oppo Find X2 Pro.

No Oppo Find X2 Pro, na frente, as bordas são finas e nos lados o ecrã é curvado, à semelhança do que se vê agora noutros modelos topos de gama. Para mim é uma novidade, bem agradável.

Apesar das suas dimensões, pega-se muito bem no smartphone. Os botões são fáceis de atingir. Lamento um pouco não haver entrada áudio AUX mas é a moda atualmente. Um pequeno defeito: como o ecrã é curvado, num jogo como o Candy Crush, às vezes tenho dificuldades em efetuar as operações nas extremidades. Aparentemente, segundo vários especialistas, o Find X2 Pro gere muito bem este problema, melhor que a concorrência, mas eu não senti isso no jogo. É verdade, todavia, que na navegação ou quando escrevo, nunca tive dificuldades.

Refere-se que o modelo tem as certificações máximas (IP68), podendo ficar debaixo de água a 1 metro durante 1 hora. Bom, é mais um argumento comercial porque a garantia nunca cobre as avarias com água.

Mas de facto, ao usar o Oppo Find X2 Pro, perante o excelente aspeto e a qualidade do material, sinto mais segurança em usar o modelo em ambientes húmidos.

O ecrã

A qualidade do ecrã do Find X2 Pro é do topo de gama. Ecrã AMOLED de definição QHD+ de 3168 x 1440 píxeis. A resolução é de 519 píxeis por polegada, o que permite ser um dos melhores do mercado. Ou seja, é impossível ver um píxel neste ecrã. Fiquei realmente abismado com a qualidade apresentada.

Outro aspeto, o Oppo Find X2 Pro gere uma amplitude de cores de 10 bits (equivalente a 1007 milhões de cores), o primeiro a apresentar esta característica no mercado (só agora a Apple disponibilizou a mesma amplitude de cores nos modelos Pro do iPhone 12).

O Oppo Find X2 Pro beneficia de uma luminosidade que pode atingir os 1200 nits, raríssimo na concorrência, o que permite que a imagem seja impecável e luminosa mesmo sob um sol radiante. Confirmo: em qualquer circunstância, a qualidade do ecrã está lá.

Ainda nas cores, o Find X2 Pro tem vários modos, um dos quais só existe no sistema iOS e que já foi adotado no OnePlus 8, um modo que adeque a colorimetria em função do ambiente. Faz isso de uma forma exímia, tal como o iPhone 12.

Outra funcionalidade de topo: possui uma tecnologia que só existe nas televisões topo de gama e foi também adotada no OnePlus 8 Pro, uma funcionalidade que atualiza os conteúdos vídeo SD em HD e que altera os filmes gravados em 60Hz em 120Hz, o que faz com que a qualidade dos vídeos do Youtube ou do Netflix seja espetacular.

Por último, possui um ecrã de 120Hz, na moda atualmente. O Find X2 Pro gere esta frequência alternando-a com o 60Hz, em função dos conteúdos lidos, o que permite poupar bateria.

A interface de utilizador: Color OS 7

O Oppo Find X2 Pro vem com Android 10, modificado pela interface de utilizador Color OS 7 reúne o melhor dos dois mundos, ou seja, vai buscar as melhores funcionalidades do iOS da Apple e as melhores do Android Puro da Google, e ainda acrescenta algumas inovações.

Em primeiro lugar, o meu antigo smartphone, o OnePlus One, tinha um sistema próximo do Android Puro. E sempre estive habituado a navegar neste universo, que eu gosto bastante. Quando liguei pela primeira vez o Oppo Find X2 Pro, fiquei muito preocupado. Por defeito, a disposição, a organização, parece mesmo o sistema iOS. Felizmente, existe uma opção para ativar por exemplo a barra de menu e obter um sistema “mais Android” e aí fiquei mais contente. Ufa!

Mas há outros aspetos que o sistema tem e que é pouco comum, e que eu tive que aprender. Por exemplo, puxando três dedos para o lado esquerdo, surge uma barra com atalhos. Ou ainda, deslizando o dedo para cima, acedo às janelas abertas. Quando jogo o Candy Crush, ativo o modo jogo que vem otimizar a aplicação. Posso abrir duas janelas e colá-las uma em cima da outra, navegando entre elas. Tem muitas funcionalidades, algumas bem práticas.

Um aspeto negativo: vem com o assistente inteligente da casa, Breeno, pelo menos na versão importada, que eu não gosto nada. Não dá para desinstalar, mas pode-se ocultar e felizmente substituí-lo pelo Google Assistente, bem mais completo.

Um aspeto muito positivo: o reconhecimento facial funciona lindamente e ainda bem! Por exemplo, barrei o acesso a certas aplicações (como a dos bancos) e quando abro uma delas, não espero nada, o telemóvel reconhece logo o meu rosto e entro sem perder tempo na aplicação. Genial! Assim, se emprestar o smartphone a alguém (ao meu filho por exemplo), não corro o risco dele me abrir uma aplicação sensível.

O som

A qualidade sonora com os auscultadores fornecidos e ligados pelo cabo USB-C é extraordinária. Agora é que me apercebo o que eu perdi. O som estéreo nos fones é brutal!

No som normal, a qualidade é também excelente, embora aparentemente não alcance o Xiaomi Mi 10 Pro. Falta-lhe potência nos graves. Mas eu pessoalmente estou muito satisfeito. À diferença do meu antigo telemóvel, quando estou a trabalhar, ponho música e nem preciso de recorrer a uma coluna Bluetooth, pois o som está ótimo.

Quanto às conversas, mesmo quando há barulho à minha volta, como o smartphone tem dois microfones, o interlocutor consegue-me ouvir bem e eu também pois o modelo vai ocultar o ruído. É a primeira vez que não oiço alguém dizer-me ao telefone que não me está a ouvir.

O desempenho

O Oppo Find X2 Pro vem com um dos processadores mais rápidos do mercado, o Snapdragon 865 de Qualcomm, com 12Gb de memória RAM LPDDR5 e 256Gb de memória interna (na minha versão) em UFS 3.0. Por isso, é atualmente um dos melhores do mercado quanto ao desempenho. Fiz o teste do Antutu no meu smartphone e confirmo. Ultrapassa os 600 mil pontos!

A fotografia e o vídeo

Na frente, o Oppo Find X2 Pro tem três módulos de fotografia: módulo foto lente de 13 MP, (f/3,0), zoom ótico x5 e zoom híbrido x10, usando a tecnologia periscópio da Sony, com quem tem um acordo exclusivo, e que só existe nas máquinas fotográficas profissionais. Também tem um módulo fotográfico ultra grande ângulo de 48 MP (f/2,2) e o principal de 48 MP (f/1,7).

Concretamente, o smartphone apresenta um dos melhores zoom do mercado. Uso-o algumas vezes e aquilo é de facto impressionante. De 5x a 10X, não há perdas de detalhes. Depois, ainda vai até 60x só que com tratamento digital e aí sim, a nitidez desaparece. Mas estou muito surpreendido com a qualidade do zoom.

De dia, as fotografias são excelentes, só que sofrem um pouco se tirar frente ao sol (no tratamento, o raio de sol permanece). Mesmo assim, é de alta qualidade pois são raros os dispositivos que conseguem eliminar este halo. De noite, o mesmo. As fotografias são das melhores do mercado, até se consegue apanhar estrelas que não são vistas a olho nu, o que é incrível. No entanto, gere mal as fontes luminosas e lá aparecem os halos. Neste campo, os modelos recentes da Huawei superam o Oppo Find X2 Pro.

A lente grande ângulo tira boas fotos mas não fico encantado com os resultados.

No entanto, apesar de não ter modo macro, usa uma tecnologia integrada na lente principal para tirar fotos de objetos pequenos e os resultados são soberbos a nível dos detalhes. Gosto muito.

O modo retrato também é excelente, gere muito bem o pano de fundo e o primeiro plano. As selfies também são boas, embora eu acho aí que a qualidade cai um pouco, nomeadamente na questão dos planos e dos detalhes. Adoro assim tirar fotografias aos filhotes.

A nível do vídeo, apercebi-me que a qualidade é mais uma vez superior, com estabilização automática, possibilidade de tirar fotos enquanto se filma e de fazer zoom. Os resultados são excelentes.

Deixamos mais alguns exemplos de fotos:

Autonomia

O Oppo Find X2 Pro é o primeiro modelo que, em vez de ter uma bateria, tem duas! Evita desta forma o sobreaquecimento quando se carrega muito tempo. Além disso, dura muito mais tempo. A marca desenvolveu uma tecnologia própria, única, que carrega muito rapidamente as baterias, sem as desgastar nem as sobreaquecer. Resultado: carrega de 0% a 100% em 33 minutos!

Eu testei, e de facto aquilo é incrível! Aliás, chega aos 90/95% em apenas 20-25 minutos! (os últimos demoram sempre mais tempo).

Resultado, de manhã, enquanto eu me visto, carrego o telemóvel e já está!

Quanto à autonomia, esta é muito boa. Uma vez que o sistema operativo gera muito bem as frequências do ecrã assim como as aplicações que funcionam em pano de fundo, o Find X2 Pro perde pouca bateria.

Em uso normal, quando sai de casa para o trabalho com 100%, chego ao final do dia com 60 a 70%. Durante o dia, nas pausas, consultei páginas de Internet, fui às redes sociais, joguei alguns jogos, ouvi músicas do Youtube e alguns podcasts (ao sair o cão).

Se não carregar à noite, de manhã acordo com 40 a 60% de bateria. Mas mais uma vez, antes de me deitar, enquanto lavo os dentes, carrego novamente o meu telemóvel para ter 100%. E de manhã, estou com 80 a 90% (porque entretanto ainda o usei antes de dormir).

No entanto, a autonomia baixa bastante se eu fizer um uso mais intenso do smartphone. Ou seja, ao fim de duas horas no Youtube ou a jogar, a bateria já desce bastante.

Comparativamente ao iPhone 12 Pro, este último demora cerca de 1h40 (!) a carregar, ou seja, mais do triplo do Find X2 Pro. Quanto à autonomia pura, o Iphone 12 Pro, frente ao Find X2 Pro, ganha no uso das aplicações vídeo (em streaming, é de 11h53 no iPhone e de 10h24 no Find X2 Pro) mas perde nas comunicações (em comunicação, é de 16h26 no iPhone e de 23h27 no Find X2 Pro). No uso global, o iPhone 12 Pro tem uma autonomia um pouco melhor. Não surpreende, uma vez que não tem que gerir as altas frequências do ecrã.

Conetividade

O Oppo Find X2 Pro gere a última norma do Wi-Fi (a 6), do Bluetooth (a 5) assim como a 5G, mas não a nova norma, as ondas milimétricas que a União Europeia adotou e que serão implantadas futuramente (fala-se a partir de 2023).

Veredicto

O Oppo Find X2 Pro apresenta um material nobre, luxuoso e ultra resistente e, além disso, ainda possui certificação IP68. O som do dispositivo é excelente, estéreo, embora satura nos altos volumes nos graves.

Relativamente ao ecrã, oferece um nível de detalhes na profundidade e na amplitude das cores extraordinário. A resolução atinge os 120Hz de frequência, que o modelo gere muito bem.

O sistema operativo Color OS funciona otimamente, com possibilidade de ter um ambiente à iOS ou mais parecido com o Android puro. Reúne o melhor dos dois mundos. Ainda contém algumas limitações, como aplicações por defeito muito viradas para o mercado chinês. Apresenta um excelente desempenho, dos melhores do mercado, apesar de já ter saído em março.

As fotografias são muito boas, principalmente no modo retrato, no zoom, e no modo macro. Mesmo o modo noturno é ótimo. No entanto, o Find X2 Pro não gera muito bem as fontes luminosas.

A autonomia é boa, atendendo ao facto do modelo da Oppo usar tecnologias avançadas logo gastadoras de energia (frequência e resolução mais elevadas, por exemplo). Mas há modelos melhores na concorrência. No entanto, o Find X2 Pro demora cerca de 30 minutos a carregar, o que é impressionante.

O Find X2 Pro tem as tecnologias mais recentes a nível da conetivade. Últimas versões do Wifi, do Bluetooth e a 5G. Infelizmente, à diferença de alguns modelos da concorrência, não suporta as ondas milimétricas da 5G que a União Europeia adotou e que serão implementadas futuramente (a partir de 2022/2023). Não é grave, a não ser que a esperança de vida do modelo supere os 3-5 anos…

Resumindo…

A Oppo adotou uma estratégia diferente da concorrência: apostou em material e componentes de alta qualidade, muito caros, abdicando das margens de lucro. Por isso o Find X2 Pro continua com um preço tão elevado.

Mas não é perfeito… Alguns pormenores poderiam ter sido melhorados. Por exemplo, na gestão das fontes luminosas nas fotografias ou numa melhor autonomia global.

Apesar disso, sobressai claramente frente à concorrência. É um ótimo modelo, único, que se destaca. Apesar de ter saído em março, o Find X2 Pro desvalorizou muito pouco relativamente à concorrência (modelos da Huawei ou da Samsung perderam no mesmo espaço tempo 25 a 30% do valor inicial).

Por isso, recomenda-se o Oppo Find X2 Pro. Quem tiver este modelo, ficará com certeza muito bem servido.

Autor Esta completa análise foi escrita por Jony do Mar, a quem o Pplware agradece pela partilha e disponibilidade.