Portugal: Burla com MB WAY leva à prisão de jovem de 34 anos

O MB WAY é um dos sistemas digitais mais fantásticos para transferência de dinheiro. No entanto, devido à sua facilidade, é também usado para esquemas de burla com elevados retornos monetários para os burlões.

Em Portugal, pela primeira vez, um burlão vai ser preso.

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Em Portugal são mais de 5000 vítimas de burla via MB WAY. Mais de 2,3 milhões de euros já foram desviados. Os últimos esquemas, que têm vindo a ser revelados, indicam que os burlões fazem-se agora passar por empresas portuguesas conhecidas – saber mais aqui.

Jovem burlão de 34 anos vai ser preso

De acordo com o JN, um arguido que enganava as vítimas usava a plataforma MB WAY vai ser preso. Segundo o jornal, o tribunal de Setúbal proferiu a primeira condenação a pena de prisão efetiva. Fábio Farias, 34 anos, liderou durante um ano um esquema de burlas, em Setúbal, e mesmo quando foi para a cadeia por outros crimes, continuou a enganar as vítimas.

De acordo com informações, o grupo conseguiu roubar 40 mil euros, enganando dezenas de vítimas em transações feitas na internet e com pagamentos combinados ao telefone.

As vítimas dos crimes eram pessoas com bens nas plataformas de anúncios online. O arguido abordava-as e dizia que pretendia realizar o pagamento via MB WAY. Informava-as de que deviam introduzir o número de telemóvel do comprador, quando, na verdade, o número a inserir era do próprio utilizador da aplicação.

Uma vez mais deixamos o alerta para quem usa MB WAY…