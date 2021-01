Sony anuncia a expansão do ecossistema 360 Reality Audio

Todos os anos, as primeiras semanas de janeiro são dedicadas à apresentação das novidades tecnológicas que irão ser lançadas ao longo do ano. A Sony anunciou hoje, portanto, a expansão da sua oferta de produtos e serviços 360 Reality Audio. Poderemos ver, por exemplo, a adição de novas capacidades de streaming de vídeos e ferramentas de criação de conteúdos.

A Sony aproveitou ainda para dar a conhecer duas novas colunas associadas a este ecossistema.

Sony 360 Reality Audio

Apresentado em 2019, o 360 Reality Audio da Sony permite aos artistas e criadores produzir música mapeando as fontes sonoras, tais como a voz, os coros e os instrumentos, com informações de posicionamento e colocando-as dentro de um espaço esférico. Esta experiência musical é revolucionária e á potenciada pelas tecnologias de som espacial da Sony. Evoca, assim, as sensações de estar dentro de um estúdio ou num concerto de música ao vivo, mas no conforto da sua casa.

Atualmente, os utilizadores podem aceder a cerca de 4000 músicas em 360 Reality Audio de artistas como Alicia Keys, Lil Nas X, Megan Thee Stallion, Noah Cyrus, Zara Larsson e muito mais. Hoje, a Sony adiciona novas capacidades a este formato de música inovador.

Esforços para expandir o ecossistema 360 Reality Audio

O primeiro serviço de streaming de vídeos de sempre em 360 Reality Audio

A Sony anuncia conteúdos de vídeo de concertos ao vivo, com som 360 Reality Audio imersivo. Para apresentar estas novas capacidades de vídeo, a artista da Sony Music Entertainment Zara Larsson irá transmitir um concerto ao vivo exclusivo em 360 Reality Audio no dia 11 de janeiro, às 22h00. Os espetadores poderão assistir ao streaming deste concerto através da app Artist Connection no seu Android ou iOS. Com auscultadores selecionados da Sony e a app Sony | Headphones Connect. Além disso, os utilizadores também podem otimizar a sua experiência através da análise da forma específica da sua orelha, para desfrutar de um campo musical imersivo personalizado, perfeitamente adaptado a cada um.

O 360 Reality Audio torna possível a criação de uma experiência musical realista, dando aos utilizadores a impressão de estarem a assistir a um concerto de música ao vivo. A Sony espera assim impulsionar esta tecnologia de som espacial, de modo a criar uma solução inovadora para todos os apreciadores de música que não podem desfrutar de concertos ao vivo devido à pandemia do COVID-19.

A Sony, as principais editoras discográficas e os fornecedores de serviços, estão a trabalhar em conjunto para iniciar o streaming destes novos conteúdos de vídeo no final deste ano.

Apresentação do novo 360 Reality Audio Creative Suite

A Virtual Sonics, Inc. juntou-se à empresa e desenvolveram um novo software de criação de conteúdos chamado 360 Reality Audio Creative Suite, para os músicos e criadores criarem mais facilmente os seus conteúdos em 360 Reality Audio. O software plugin 360 Reality Audio Creative Suite é então compatível com a popular Digital Audio Workstation (DAW). A Virtual Sonics, Inc., através da sua subsidiária Audio Futures, Inc., irá lançar o software no final deste mês.

Além disso, a Sony e a Music.com, com distribuição de The Orchard, irão lançar o Creators Program, que permitirá aos criadores produzir conteúdos 360 Reality Audio utilizando o 360 Reality Audio Creative Suite e, em seguida, fazer o streaming desses conteúdos.

O seguinte vídeo mostra a forma como o produtor discográfico e vencedor de Grammy Keith Harris transformaram a sua música. Claro, utilizando o 360 Reality Audio Creative Suite.

Expansão dos dispositivos compatíveis e licenças

Além destas novidades, a Sony apresentou ainda as colunas 360 Reality Audio SRS-RA5000 e SRS-RA3000. Estas estarão disponíveis na primavera. Com Wi-Fi, as colunas criam, segundo a Sony, uma experiência sonora imersiva e envolvente em 360 Reality Audio, utilizando o algoritmo Immersive Audio Enhancement exclusivo da Sony.

As colunas podem ser controladas com dispositivos Google Assistant ou Amazon Alexa, para que os utilizadores possam gerir facilmente as suas músicas.

Os conteúdos em 360 Reality Audio também podem ser ouvidos através dos auscultadores da maior parte dos fabricantes em combinação com um smartphone Android/iOS, que disponha de uma app de serviço de streaming participante instalada. Além disso, a Sony tem parcerias com outras empresas de eletrónica de consumo para promover a experiência 360 Reality Audio.

Por fim, o modelo SRS-RA5000 terá um preço aproximado de 550€ e estará disponível a partir de fevereiro de 2021. Já o modelo SRS-RA3000 terá um preço aproximado de 300€ e estará disponível a partir de fevereiro de 2021.