Xiaomi Mi Band 5 explode durante o carregamento. Será caso isolado?

Ao longo dos anos muitas são as notícias que surgem relativas a gadgets que rebentam durante o carregamento. Raramente estas situações estão relacionadas com problemas de fabrico, mas sim à forma como são colocados à carga. Agora, surge a notícia de que uma Mi Band 5 começou a arder enquanto carregava.

Mas será isto motivo de preocupação?

Muitas foram as notícias que já aqui demos de dispositivos que explodem, principalmente, durante o carregamento ou mesmo durante processos que levam ao seu sobreaquecimento.

Apesar dos muitos casos, tantos outros que nem deve chegar ao conhecimento geral, não existem motivos para preocupação. Houve, no entanto, o caso do Samsung Galaxy Note7 que acabou mesmo por ser retirado do mercado e centenas de dispositivos foram recolhidos, por realmente, representarem perigo para os seus utilizadores.

Xiaomi Mi Band 5 explode durante carregamento

Uma das mais populares smartbands do mercado, a Xiaomi Mi Smart Band 5 vem agora levantar algumas questões de segurança.

Foi através do Reddit que um utilizador relatou e partilhou algumas fotos da sua Mi Band 5 completamente destruída. Segundo ele, durante o carregamento, houve uma pequena explosão que acabou por deixar a smartband inutilizada. No momento em que se apercebeu da situação, o utilizador atirou-a ao chão e colocou o pé em cima, para apagar as chamas que se formaram no seguimento da explosão.

Segundo o utilizador, a Mi Band estaria a carregar normalmente, com o carregador original e um adaptador de corrente de da Xiaomi de 5V/1A.

Apesar deste incidente, não existem mais relatos de Mi Bands que estejam a explodir, pelo que este caso não deva ser encarado com alarmismo. Tratou-se de uma situação pontual apesar de não haver grande explicação para o sucedido.

Na verdade, a Xiaomi não é detentora de muitas reclamações associadas a explosões dos seus dispositivos nem durante o carregamento, nem noutros momentos. Com as baterias de carregamento ultra rápido esperemos que estes casos não se venham a multiplicar num futuro próximo.