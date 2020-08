A Mi Band da Xiaomi é uma das mais populares smartbands do mercado, com um preço muito atrativo. Como aplicação indicada para sincronizar a smartband com o smartphone, existe a Mi Fit. No entanto, existem outras disponíveis que trarão à smartband, desde a sua versão 3 até à mais recente Xiaomi Mi Band 5, funcionalidades acrescidas.

Conheça 5 aplicações que deve ter no seu smartphone, caso tenha uma smartband Xiaomi.

WatchFace para a Xiaomi Mi Band 4 e 5

Uma das primeiras sugestões vai para as WatchFaces. A Mi Band, com ecrã a cores, permite uma personalização incrível e poderá alterar os seus fundos e informações apresentadas de forma simples.

A Mi Fit e a própria pulseira já oferecem algumas opções de WatchFaces, no entanto, para que tenha mais possibilidades de escolha, existem inúmeras apps que disponibilizam as suas próprias máscaras. Uma das opções vem do programador Rokitskiy.DEV que apresenta máscaras para a Mi Smart Band 4 e para a mais recente Mi Smart Band 5.

Este é apenas um exemplo, existem muitas outras apps disponíveis na loja da Google com watchfaces para as pulseiras inteligentes da Xiaomi.

Homepage: Rokitskiy.DEV

Preço: Gratuito Versão: Mi Smart Band 4

Pontuação: 4,5 Estrelas Versão: Mi Smart Band 5

Pontuação: 4,7 Estrelas

Notify & Fitness for Mi Band

A Mi Fit é uma app direcionada às smartbands da Xiaomi, no entanto, tem algumas limitações que muitos utilizadores facilmente são capazes de enumerar. Não sendo uma app oficial da Xiaomi, é capaz de oferecer funcionalidades acrescidas aos utilizadores.

Projetada, inicialmente, para as versões 2 e 3, hoje suporta as versões 4 e 5 da smartband.

Homepage: OneZeroBit

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

Navigator for Mi Band 5/4/3, Bip and Cor

A sua smartband pode, facilmente, ser utilizada como indicador de GPS, recebendo todas as orientações para onde se deve dirigir. As indicações recebidas na pulseira são básicas, no entanto, bastante fiáveis uma vez que esta app faz a ponte entre o Google Maps e a pulseira.

Na pulseira são recebidas as orientações e informações como tempo da viagem e distância em quilómetros. A app não é gratuita, mas os 99 cêntimos valem muito a pena.

Homepage: Francesco Re

Preço: 0,99 €

Pontuação: 4,1 Estrelas

TextToBand

A smartband não é o local ideal para ler textos, mas pequenas anotações, lembretes ou até recados, poderão ser úteis ter à distância do pulso.

É importante referir que esta app, TextToBand, deve ser adicionada à Mi Fit para, então, poder receber os seus textos na pulseira inteligente.

Homepage: Alcroz

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

Vibro Metronome

Por fim, a sugestão vai para a Vibro Metronome. Esta app ganha particular interesse para os utilizadores que necessitem de manter o ritmo de forma constante. É assim útil para desportistas ou para músicos.

Através de pequenas vibrações, o utilizador recebe assim no seu pulso a indicação constante do tempo que deve seguir. Além disso, inclui a funcionalidade de metrónomo de grupo, que permite que todos os utilizadores tenham o mesmo tempo a vibrar no pulso.