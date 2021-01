Android continua a ser o sistema operativo mais usado nos smartphones

Esta nossa rubrica tem como objetivo questionar os nossos leitores sobre situações e produtos pertinentes do mundo da tecnologia-. Desde computadores, smartphones, notícias, gadgets, curiosidades, componentes, etc, aqui é o espaço onde são discutidos os dilemas tecnológicos.

Neste sentido, na passada semana questionámos os leitores sobre qual o sistema operativo que têm atualmente no seu smartphone. E o Android continua a ser o mais utilizado… apesar de o iOS ter conquistado algum terreno significativo.

Qual o sistema operativo que tem atualmente no seu smartphone?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.867 respostas obtidas.

De acordo com as votações, o Android é o sistema operativo que a maioria dos votantes, com 65% dos votos, utiliza no seu smartphone. Por sua vez, o iOS da Apple foi a escolha de 32% dos nossos leitores. O Symbian conseguiu 1% dos votos, e os restantes 2% escolheram ‘outr0’ sistema operativo que não os que constavam na lista de votações.

Curiosamente, na mesma questão feita no final do mês de janeiro do ano de 2019, apesar de o Android continuar a liderar, a percentagem das escolhas foi de 70%. Já o sistema da Apple havia conseguido 20% dos votos. O Symbian apresentava igualmente 1% nessa altura, e 9% escolheu a opção ‘outro’.

Mas já é de esperar que o sistema da Google seja o mais usado. O grande motivo é que ele está presente numa inúmera variedade de equipamentos de diferentes marcas e para diferentes carteiras. Por sua vez, o iOS apenas consta nos equipamentos da Apple. Logo, a probabilidade de alguém ter um Android é superior.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

Se não respondeu diga-nos então agora qual é o sistema operativo que usa atualmente no seu smartphone.

