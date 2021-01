Ter um smartphone robusto, um rugged phone, é uma necessidade para muitos utilizadores com trabalhos de risco físico ou mais sujos, bem como para pessoas distraídas ou mesmo para quem pratica desportos radicais. Existem marcas sonantes neste segmento a preços bastante elevados e existem outras com ofertas mais atrativas tanto em especificações gerais, com excelente desempenho, como em preço.

A Startup F150 surge para dar uma resposta neste último grupo e apresenta o seu primeiro smartphone robusto, o B2021.

A F150 é uma nova empresa chinesa de produtos de outdoor que nasceu apenas no passado mês de dezembro. Agora, estreiam-se no segmento dos smartphones robustos.

De acordo com a empresa, o rugged phone B2021 foi inspirado por entusiastas do ar livre que ansiavam por uma solução inovadora para vários desafios que enfrentavam no campo. Isso levou à criação do F150 e à criação do conceito “NEO-RUGGED”.

Rugged Phone B2021 – especificações

O B2021 está a ser lançado com uma grande bateria de 8000 mAh que, segundo a fabricante oferece até 2 dias de utilização. Esta bateria pode carregar a 18W o que significa menos de 3 horas a carregar os 8000 mAh.

O ecrã é de 5,86″ com proteção Gorilla Glass 5, com resolução HD+, numa proporção de 19:9. Já o processador é um MediaTek Helio G25, tem 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão com cartão microSD até 256 GB.

A traseira do smartphone todo-o-terreno oferece uma estrutura robusta e uma saliência à volta das câmaras para uma proteção acrescida. A câmara principal é de 13 MP e depois existem mais duas câmaras de 2 MP, uma de profundidade e outra macro. Há ainda uma quarta auxiliar.

A câmara frontal é de 8 MP, com modo de embelezamento disponível bem como vários stickers para usar nas suas fotos.

O sistema operativo que o equipa é o Android 10 e a interface oferece dois modos distintos otimizados para diferentes utilizações. Uma mais para o dia-a-dia e outra adequada para os ambientes externos e de trabalho.

Como smartphone robusto que é tem a garantia de resistência a água, poeiras, quedas e variações de temperaturas, pelos certificados IP68, IP69K e ainda STD-MIL-810G.

Adicionalmente, este B2021 tem um botão personalizável, bastante útil para chamadas de emergência, par ligar a câmara rapidamente ou para qualquer outro recurso que seja utilizado com frequência. Tem ainda o modo luva, NFC, controlo por gestos e é dual-SIM.

Preço e disponibilidade

O rugged phone F150 B2021 está disponível nas cores preto e dourado por apenas cerca de 140€, tanto no AliExpress como na Banggood (método sem alfândega EU Priority Line), nas cores amarelo Sahara ou preto. No entanto, de 18 a 24 de janeiro, está disponível por cerca de 90€, podendo para isso subscrever a abertura global de vendas.

Smartphone F150 B2021