Apple Car: Apple e Hyundai poderão ter acordo em março para começar a produzir em 2024

Parece cada vez mais provável a Apple lançar-se no mercado dos carros elétricos autónomos. Assim, depois da Hyundai ter dado mais um empurrão às informações, surgiram agora mais detalhes sobre o Apple Car.

Segundo informações reveladas hoje numa reportagem do jornal local Korea IT News (via Reuters), as empresas planeiam assinar um acordo de parceria até março deste ano.

Carro elétrico da Apple fabricado pela Hyundai

Segundo o relatório agora divulgado, e depois do porta-voz da Hyundai na semana passada ter confirmado que está em negociações com a Apple a respeito de um potencial acordo de produção do Apple Car, há agora mais informações e datas.

Entendemos que a Apple está em discussão com uma variedade de fabricantes globais, incluindo a Hyundai Motor. Como a discussão está no seu estágio inicial, nada foi decidido.

Disse um porta-voz da empresa na altura.

A publicação afirma que a Hyundai e a Apple pretendem chegar a um acordo para carros elétricos autónomos já em março de 2021. A produção poderá então começar “já em 2024 nos Estados Unidos”.

Conforme pode ser lido, o relatório cita fontes da indústria e refere que a Apple e a Hyundai irão construir os carros na fábrica da Kia Motors na Geórgia, ou “investir em conjunto numa nova fábrica nos Estados Unidos”.

Carro da Apple poderá ser testado já em 2022

As duas empresas planeiam produzir 100.000 veículos em 2024, atingindo a capacidade anual de 400.000. O relatório acrescenta que uma “versão beta” do Apple Car pode começar a ser testada no próximo ano.

O cronograma sugerido por este relatório do Korea IT News é bastante agressivo e foi questionado por outras fontes, como Bloomberg e Ming-Chi Kuo. Após reportagem da Reuters no mês passado sugerindo que a Apple Car poderia começar a produção em 2024, Kuo indicou que o lançamento poderia ser em 2028 ou mais tarde.

Finalmente, um relatório da Bloomberg na semana passada indicou que o lançamento do Apple Car está a pelo menos 5-7 anos. Assim, tudo indica que a Apple está a expandir a equipa do Apple Car a um ritmo rápido com engenheiros, ex-executivos da Tesla e designers.