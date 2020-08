E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de alguns avanços na deteção do coronavírus, do novo sistema de câmaras da Xiaomi, da tecnologia 6G, de novos smartphones Android no mercado, e muito mais.

A par com outros países, Portugal também tem vindo a desenvolver soluções para ajudar no combate ao novo coronavírus. Um projeto diferente dá pelo nome de Eco2Covid e o objetivo é monitorizar os esgotos para verificar a presença do vírus.

Para isso terão de ser avaliadas as fezes dos pacientes infetados e assim analisar a presença do coronavírus através de testes de ADN.

Ao longo dos anos e das muitas versões lançadas, há uma caraterística que tem sido marcante nos Galaxy Note da Samsung. Falamos da S Pen, a caneta que acompanha este smartphone e que tanta ajuda dá aos utilizadores e às suas tarefas.

Esta é já hoje mais do que uma simples caneta, sendo um auxiliar único. Apesar destas suas capacidades, a Samsung poderá em breve fazer mudanças grandes. Rumores apontam que S Pen pode rumar aos Galaxy S e que muitas mais mudanças podem estar para chegar.

A Xiaomi viu aprovada recentemente uma patente que permite que as câmaras traseiras de um smartphone se possam ajustar em inclinação, alterando o ângulo e a perspetiva daquilo que está a ser fotografado.

É mais uma das propostas para levar o segmento dos smartphones para outro nível.

Com a implementação do 5G a surgir a um rumo muito lento, é hora de começar a ser preparada a solução que o vai substituir, o 6G. É um processo naturalmente lento, mas que está a tomar o seu rumo. Os primeiros passos foram já dados e há ideias para o criar.

Depois das primeiras notícias sobre este avanço tecnológico, surge agora mais uma novidade. Foi apresentado o primeiro chip 6G e as velocidades superam já o que se consegue com o 5G, algo natural e até mais que esperado.

Se muitos utilizadores de smartphones valorizam a elegância do produto, aliada, claro, ao bom desempenho, muitos são os outros que necessitam de robustez. Para muitas profissões ou hobbies poderá ser crucial ter um smartphone no bolso que resista mais a quedas, a água ou a poeiras, já para não falar de temperaturas extremas.

A Blackview, que tem na sua carteira de produtos diversos smartphones robustos (rugged phones), acaba de lançar mais um modelo. É o Blackview BV4900 e custa menos de 80 €… inspirado numa cápsula espacial.

Tal como todos os segmentos da tecnologia, também o setor dos chips está em constante evolução. O objetivo é oferecer cada vez mais qualidade na experiência dos consumidores.

De anos após ano a inovação nestes componentes tem sido bem visível. Em 2018 falávamos em chips de 7 nm (nanómetros), que integram processadores como o A 13 do iPhone 11. Mas atualmente já começam a ser implementados os chips de 5 nm, tal como no próximo processador A 14 que virá com o iPhone 12. Mas a TSMC, uma das maiores fabricantes deste setor, já tem planos para a produção de chips de apenas 3 nm em 2021.

O mercado dos smartphones Android continua ao rubro e marcas como a OUKITEL continuam a querer apresentar o máximo pelo mínimo preço. O OUKITEL C21 é um caso desses e em período promocional, até ao próximo dia 28, está disponível por menos de 80€.

Pode contar assim com características nada habituais nesta gama de preços, como ecrã FullHD+, SoC Helio P60, quatro câmaras traseiras, Android 10 e muito mais.

A Samsung, no início de agosto, apresentou a nova linha de smartphones Galaxy Note num Unpacked que pedia parte 2. Os vários teasers do evento davam conta de que um novo dobrável haveria de ser apresentado, a Samsung até divulgou um press release com algumas informações, relativas a este modelo, no entanto, ficou a faltar uma apresentação com “pompa e circunstância”.

A parte 2 do Unpacked está finalmente marcada.

A STAYAWAY COVID é uma aplicação para telemóveis que tem como objetivo auxiliar o país no rastreio da COVID-19. A aplicação permite, de forma simples e segura, que cada um de nós seja informado sobre exposições de risco à doença, através da monitorização de contactos recentes.

A aplicação é de utilização voluntária e gratuita e, em momento algum, tem acesso à sua identidade ou dados pessoais. É hora de instalar no seu Android.

Para além das suas empresas mais conhecidas, Elon Musk tem alguns projetos que abraçou ao longo dos anos. A Neuralink é uma das que mais tem chamado à atenção, mais do que promete do que por aquilo que já apresentou e que permite que seja usado.

Agora, numa apresentação que decorreu há pouco, a Neuralink mostrou finalmente o seu primeiro dispositivo. Elon Musk quer conseguir ler o cérebro e esta é a ferramenta que vai usar para este projeto que promete mudar a humanidade.

Peter Scott-Morgan, de 62 anos, está numa missão para se tornar o primeiro cyborg do mundo, numa tentativa de combater a sua doença de desgaste muscular. O cientista quer aperfeiçoar o seu corpo com um exoesqueleto de alta tecnologia e um computador de leitura da mente.

Para a experiência, admite querer ser uma cobaia humana para perceber até que ponto podemos espelhar a ficção científica na realidade.

Há uns anos, quando se imaginava o ano de 2020 o carro voador aparecia no pensamento. Apesar de estar a ser um ano claramente atípico, podemos afirmar que existem… bem, pelo menos alguns.

Sendo um dos vários projetos de carro voador em curso, no mundo todo, realizou o seu primeiro teste com uma pessoa a bordo.

A Huawei tem mostrado ao mundo que é muito mais do que uma fabricante de smartphones. Se nesta área domina e está numa posição única, procura agora vingar na área dos portáteis, onde tem já propostas muito interessantes.

Procurando cobrir todas as áreas do mercado, trouxe agora para Portugal a sua mais recente proposta. O Huawei Matebook X Pro chegou finalmente ao nosso país para m dispositivo que combina mobilidade e uma performance poderosa, chega finalmente para surpreender os consumidores portugueses.