Samsung descuida-se e confirma o smartphone Galaxy S20 FE

Há cerca de duas semanas um rumor indicava que a Samsung poderia estar a preparar um smartphone que seria uma espécie de Galaxy S20 Lite. Foram divulgadas algumas imagens em que o equipamento era descrito como sendo o Samsung Galaxy S20 FE, sendo que FE significa “Fan Edition”.

Mas agora parece que alguém da empresa sul coreana se distraiu e confirmou assim a existência desta máquina mais acessível da Samsung.

Samsung confirma a existência do Galaxy S20 FE

Aquilo que, até ao momento, era apenas uma suposição divulgada por alguns leaks, parece que se tornou mesmo numa realidade.

Foi através da Samsung na Bulgária que tudo se soube. Alguém, possivelmente um funcionário da marca, ignorou ou esqueceu-se das orientações relativas a prazos de publicação e colocou online uma página cujas informações confirmam a existência do Galaxy S20 FE (Fan Edition), ou supostamente o Galaxy S20 Lite.

Para além disso, a publicação da Samsung Bulgária revelou ainda que este modelo terá uma versão 5G, ou seja o Galaxy S20 FE 5G. Mas esta variante deve ser lançada apenas nos países onde a rede 5G já se encontra em pleno funcionamento.

A página onde este equipamento foi confirmado, destina-se a uma oferta para o serviço YouTube Premium. Da lista de dispositivos fazem já parte todos os smartphones e tablets que a marca apresentou no seu último evento Samsung Unpacked, como o Galaxy Z Fold 2.

Trata-se assim de um smartphone capaz de se revelar numa potente máquina, mas a um preço um pouco mais acessível. As informações existentes relativamente ao preço apontam para que este smartphone custe 750 dólares, cerca de 633 euros. Segundo uma publicação do canal sul coreano The Elec, a nova aposta da Samsung será lançada já em outubro deste ano. Mas há outras fontes que acreditam que o equipamento possa ser apresentado já nas próximas semanas.

Especificações técnicas do Galaxy S20 FE 5G

De acordo com as informações, este smartphone poderá trazer o potente processador Qualcomm Snapdragon 865, 6GB de memória RAM e um máximo de 512 GB de armazenamento interno.

O sistema operativo Android 10 deve executar a interface OneUI 2.5 mais recente.

Relativamente às câmaras, segundo um recente tweet do utilizador Ice Universe, o equipamento terá uma câmara principal Sony IMX555 de 12MP, semelhante à do Galaxy S20. Os restantes sensores serão uma ultra-grande angular de 12MP e telefoto de 8MP com zoom ótico de 3x. Já a câmara frontal terá 32MP. A mesma conta do Twitter afirma que o smartphone contará com um ecrã de 120 Hz e uma certificação de resistência à água de IP68. Veja o Samsung S20 FE 5G em vídeo

Já de acordo com um relatório do GalaxyClub, a bateria deste Samsung Galaxy S20 FE 5G terá 4.500 mAh com carregamento rápido. Quanto às cores, o modelo deverá estar disponível em vermelho, branco, verde e laranja.