Samsung Galaxy S20 FE 5G: imagens mostram o potente mas acessível smartphone

Depois do estrondoso topo de gama Galaxy S10, que o Pplware teve oportunidade de analisar, a Samsung lançou também o Galaxy S10 Lite, o modelo mais acessível da linha. De seguida, a marca sul coreana apresentou o seu Galaxy S20, tornando-o num verdadeiro produto de desejo.

Mas como a máquina não para de produzir, o sucessor desta gama estará já em fase de desenvolvimento. Agora renderizações do Samsung Galaxy S20 FE 5G foram divulgadas e mostram como será este potente smartphone. No entanto o equipamento deve chegar com um valor um pouco mais acessível face aos modelos anteriores.

Uma vez que a gama Galaxy S10 contou com um modelo em versão Lite, o mais esperado é que o sucessor Galaxy S20 também conte com o seu próprio modelo mais acessível.

Então, mantendo o padrão de desenvolvimento, é possível que a ideia de uma versão Lite do Galaxy S20 já esteja a ser posta em prática.

Divulgadas imagens do Samsung Galaxy S20 FE 5G

Várias informações fortalecem a teoria de que está mesmo a ser preparado o Galaxy S20 Lite. E agora novos dados indicam que o smartphone será designado de Samsung Galaxy S20 FE 5G, sendo que “FE” significa “Fan Edition”.

O site Pricebaba conseguiu obter mais algumas informações sobre o equipamento, assim como renderizações 5K de alta resolução e ainda um vídeo de 360º.

As imagens mostram um smartphone semelhante ao Galaxy S20, com um ecrã plano mas com uma ligeira curvatura na direção das extremidades esquerda e direita. O ecrã deverá ter entre 6,4 e 6,5 polegadas e apresenta uma perfuração para alojar a câmara frontal.

A estrutura é construída em metal brilhante e as dimensões são de aproximadamente 161 x 73 x 8 mm.

Na parte traseira existe um conjunto de três sensores para câmaras fotográficas. Do lado esquerdo constam os botões de ligar/desligar e de volume, enquanto que a parte inferior abriga a entrada USB-C, saída de áudio e um microfone. Já na zona superior está o compartimento ejetável para o cartão SIM.

Não tem jack para auricular de 3,5mm, à semelhança de outros modelos, e o sensor de impressão digital está localizado no ecrã.

Especificações técnicas do Galaxy S20 FE 5G

De acordo com as informações, este smartphone poderá trazer o potente processador Qualcomm Snapdragon 865, 6GB de memória RAM e um máximo de 512 GB de armazenamento interno.

O sistema operativo Android 10 deve executar a interface OneUI 2.5 mais recente.

Relativamente às câmaras, segundo um recente tweet do utilizador Ice Universe, o equipamento terá uma câmara principal Sony IMX555 de 12MP, semelhante à do Galaxy S20. Os restantes sensores serão uma ultra-grande angular de 12MP e telefoto de 8MP com zoom ótico de 3x. Já a câmara frontal terá 32MP. A mesma conta do Twitter afirma que o smartphone contará com um ecrã de 120 Hz e uma certificação de resistência à água de IP68.

Veja o Samsung S20 FE 5G em vídeo

Já de acordo com um relatório do GalaxyClub, a bateria deste Samsung Galaxy S20 FE 5G terá 4.500 mAh com carregamento rápido. Quanto às cores, o modelo deverá estar disponível em vermelho, branco, verde e laranja.

Preço e disponibilidade

As informações existentes relativamente ao preço apontam que este smartphone custe 750 dólares, cerca de 633 euros. Segundo uma publicação do canal sul coreano The Elec, a nova aposta da Samsung será lançada já em outubro deste ano.