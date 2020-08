Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

It’s My Life – Bon Jovi

Bon Jovi é uma banda americana de rock, formada em 1983, em Sayreville, Nova Jersey. A formação atual da banda consiste no cantor Jon Bon Jovi, no teclista David Bryan, no baterista Tico Torres, no guitarrista Phil X e no baixista Hugh McDonald.

A banda mantém algumas características do estilo hard rock dos anos 1980 até hoje, mas assimilou influências dos variados estilos surgidos no rock e heavy metal desde o seu álbum de estreia, em 1984. Com passar dos anos veio a tornar-se uma das bandas mais bem sucedidas da história do rock, quando se trata de turnés pelo mundo, sua marca, músicas em séries, e aparições em programas de tv, a banda em 2011 foi eleita pela revista Rolling Stone como a segunda banda de rock mais cara do planeta, perdendo o topo posteriormente para a banda irlandesa U2.

Bon Jovi já lançou quinze álbuns de estúdio, cinco coletâneas musicais e três álbuns ao vivo. A banda vendeu mais de 100 milhões de cópias, fazendo deles uma das bandas de rock mais bem sucedidas de todos os tempos, realizando também mais de 2700 espetaculos em 50 países. Os Bon Jovi foram introduzido no Hall da Fama da música no Reino Unido em 2006 e no Rock and Roll Hall of Fame dos Estados Unidos em 2018. A banda também recebeu prémios ao mérito da American Music Awards em 2004 e Jon Bon Jovi e Richie Sambora foram introduzidos no Songwriters Hall of Fame em 2009.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify