Ter a vida organizada é meio caminho andado para um dia produtivo. Os compromissos com a família, amigos, com colegas de escola ou de trabalho poderão ficar comprometidos se a gestão do tempo não for bem feita.

Assim, para que possa ter a sua vida organizada e ajustada aos compromissos com outras pessoas, os calendários partilhados são uma boa ajuda. Conheça o TimeTree.

O TimeTree apresenta-se como um completo calendário partilhado disponível gratuitamente. A aplicação destina-se a qualquer pessoa que precise de organizar a sua vida com os vários compromissos que tem ao longo do dia, com família, amigos, com colegas de escola ou de trabalho.

TimeTree – Organize a sua vida em conjunto com outras pessoas

O calendário poderá ser utilizado de duas formas: para utilização pessoal ou partilhada. Na função de utilização pessoa, tem no TimeTree um completo calendário com inúmeras funcionalidades para organizar a sua vida.

Na função de partilha, irá então criar os seus eventos e adicionar então pessoas para fazerem parte deles. Assim, ficarão visíveis também nos seus calendários.

Para que estes compromissos sejam mais ricos em termos de informação, podem ser adicionadas notas, comentários e até serem adicionados ficheiros.

Se o objetivo é utilizar este calendário partilhado, terá que convidar pessoas para que façam parte dele. Os convites podem ser feitos por e-mail, WhatsApp, Messenger ou por partilha de um link em qualquer outra plataforma.

Para a sua gestão do dia a dia, poderá mostrar no calendário todos os compromissos marcados, pessoais e com terceiros, ou mostrar apenas os compromissos que tem com uma pessoa em específico.

É possível ainda adicionar lembretes, que podem ser só para si ou para todo o grupo alocado a cada compromisso.

Uma vantagem que tem com esta app é o facto de poder sincronizá-la com outros calendários que já utiliza, nomeadamente com o Calendário do Google.

A app TimeTree está disponível de forma gratuita para Android e iOS, podendo também ser utilizada através de qualquer browser.