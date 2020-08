ADOME: sobreviver às alterações climáticas

Dos nossos vizinhos espanhóis Timsea Studios, encontra-se em desenvolvimento ADOME, um jogo sobre uma forma alternativa de enfrentar as mudanças climáticas que assolam o planeta.

Após o cancelamento da campanha Kickstarter supôs-se que o jogo tinha sido cancelado, mas recentemente foi revelado um novo trailer que aponta no sentido contrário.

ADOME, é um jogo de ficção cientifica, que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Timsea Studios.

Aliás, o desenvolvimento do jogo esteve mesmo em dúvida, pois no ano passado a sua campanha Kickstarter foi cancelada. No entanto, parece que o projeto continuou, pois, recentemente foi lançado um novo trailer sobre o jogo.

A história do jogo assenta numa ideia bastante simples e actual. O ser humano, incapaz de evitar ou reverter as alterações climáticas que estão a ocorrer no Planeta Terra, teve de descobrir uma alternativa.

E a alternativa, foi a criação de uma cidade completamente imune aos que se passa no seu exterior, com o nome de ADOME. A cidade, intitulada de City of Light (Cidade da Luz) encontra-se rodeada por uma cúpula que a isola do meio circundante e encontra-se totalmente automatizada.

A cidade foi construída para albergar os descendentes da espécie humana que lá irão residir (denominados de Seeds, ou em português, Sementes). As Seeds são crianças de 7 anos que irão permitir a continuação da espécie humana e na cidade serão educadas por robots criados para o efeito.

O jogador será precisamente um desses robots: IB1 (Instructors ou Instrutores). O jogo começa quando IB1 é ativado ao pressentir a chegada da sua Seed, mas cedo se apercebe que algo está errado na cidade.

IB1 terá então de explorar a cidade na procura pelas Seeds e na tentativa de descobrir o que se passou de errado com a Cidade da Luz.

Para tal, o jogo vai apresentar mecânicas de exploração na primeira pessoa e ação, misturadas com sequências de plataformas. No entanto, grande parte da jogabilidade vai-se assemelhar a parkour, na medida que IB1 tem de explorar cada canto da cidade.

Sabe-se que além de correr, saltar, escalar paredes e outras acrobacias de parkour, IB1 terá ainda a capacidade de disparar, pelo que se pode esperar algumas sequências de combate no decorrer do jogo.

ADOME recebeu bastantes influências e apoios de várias fontes. Dentro dos videojogos, parece óbvio que recebeu influências de jogos como Mirror’s Edge, por exemplo.

No entanto, o jogo foi desenvolvido também com fortes influências de outras fontes como, por exemplo, do filme de Brad Bird Tomorrowland no que respeita à forma de posicionamento da câmara do jogo.

Relativamente à componente arquitetónica e estética da cidade, os criadores de ADOME influenciaram-se no estilo da Cidade das Artes e Ciências de Valência.

ADOME será disponibilizado no Outono para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.