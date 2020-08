Estrela mais rápida da Via Láctea move-se a 8% da velocidade da luz

De algo tão extenso como o Universo onde estamos inseridos, esperam-se muitas novidades, muitas descobertas. A par de umas quantas recentes, foi agora encontrada a estrela mais rápida conhecida até hoje da nossa galáxia.

A recente descoberta chama-se S4714 e atinge uma velocidade de cerca de 8% da velocidade da luz.

A estrela mais rápida da nossa galáxia

Orbita o gigante buraco negro Sagittarius A*, atinge cerca de 8% da velocidade da luz e é a estrela mais rápida alguma vez conhecida da nossa galáxia. Aliás, pertence a um grupo de estrelas que foram recentemente descobertas, com as órbitas mais próximas do que quaisquer outras estrelas descobertas antes.

Na sua viagem orbital a estrela mais rápida S4714 atinge uns impressionantes 8% da velocidade da luz. Assim, além de demonstrar que existem outras estrelas em órbitas ousadas perto do buraco negro do centro da nossa galáxia, também abriu a porta a um tipo de estrela proposto há cerca de 20 anos.

Isto, porque existem estrelas que, de tão próximas que estão de um buraco negro, acabam por ser esmagadas pela sua força. Por reagirem dessa forma à ação bruta do buraco são conhecidas por “squeezars”. Aliás, este tipo de estrela foi teorizado em 2003.

Conforme foi apresentado pelos autores da investigação, a estrela mais rápida está na região do centro da Via Láctea. Apesar de ser uma zona tranquila, o ambiente em torno do buraco negro é bastante agitado.

Estrelas próximas de um buraco negro ajudam a estudá-lo

Há uns anos, foram descobertas as estrelas que se pensavam ser as mais próximas do buraco negro. Contudo, uma equipa liderada pelo astrofísico Florian Peissker, da University of Cologne, na Alemanha, não se ficaram e, após vários anos de trabalho, encontraram estrelas mais próximas do que as de outrora: S4711, S4712, S4713, S4714 e S4715.

Das cinco descobertas, os astrofísicos destacam duas. Em primeiro lugar, a S4711, é uma estrela azul do tipo B com cerca de 150 milhões de anos. Em segundo lugar, a S4714, com uma órbita excêntrica, ou seja, a forma da elipse é muito alargada, e é a mais rápida já registada.

De acordo com Peissker, estas estrelas são as primeiras verdadeiras candidatas a “squeezars”. Ou seja, Apesar de uma estrela chamada S2 ter sido durante muito tempo conhecida como a mais próxima do buraco negro, estas novas descobertas abrem a porta a estudos que pretendem compreender as interações entre os buracos negros e as estrelas que eles devoram.

O S4711 é o primeiro “squeezar” alguma vez detetado.

Revelou Peissker.

Ainda que as descobertas sejam surpreendentes, a equipa não vai parar e tenciona descobrir, se as houver, outras estrelas escondidas com velocidades ou órbitas diferentes.