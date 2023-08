Música icónica dos Pink Floyd recriada a partir do cérebro dos ouvintes

A música tem um impacto único e estimula o cérebro de uma forma muito envolvente. Os cientistas estão a tentar compreender e imitar essa estimulação, e um dos resultados foi a recriação da música Another Brick in the Wall, Part 1, dos Pink Floyd.

Num estudo recente, publicado na PLOS Biology, um grupo de investigadores mostrou ter conseguido implementar, com êxito, uma tecnologia que recriou a música Another Brick in the Wall, Part 1, dos Pink Floyd, utilizando apenas a atividade cerebral.

Os 29 participantes, que sofriam de epilepsia farmacorresistente, tinham grelhas intracranianas ou tiras de elétrodos implantados cirurgicamente para ajudar no seu tratamento.

Música dos Pink Floyd recriada pelo cérebro dos ouvintes

Os investigadores utilizaram esses elétrodos, de modo a registar a atividade em várias regiões auditivas do cérebro dos indivíduos, que processam aspetos da música como a letra e a harmonia. Enquanto isso, os participantes ouviram ativamente Another Brick in the Wall, Part 1, dos Pink Floyd.

Os cientistas utilizaram Inteligência Artificial para analisar e criar uma cópia das palavras e dos sons que os participantes tinham ouvido. Apesar de o produto final ter ficado bastante abafado, a canção é clara para quem a ouve. Ainda assim, os investigadores estão confiantes de que conseguirão aumentar a qualidade da música, em tentativas futuras.

Esta descoberta pode ajudar pessoas que perderam a capacidade de falar a recuperá-la, devido a doenças como a esclerose lateral amiotrófica. Em vez de criar uma resposta monótona, quase robótica, uma melhor compreensão da forma como o cérebro processa e responde à música poderá conduzir a próteses mais fluidas para a fala.

A totalidade das gravações teve lugar no Albany Medical Center, no norte do estado de Nova Iorque.