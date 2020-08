É oficial: Samsung Galaxy Z Fold2 chega a 1 de setembro

A Samsung, no início de agosto, apresentou a nova linha de smartphones Galaxy Note num Unpacked que pedia parte 2. Os vários teasers do evento davam conta de que um novo dobrável haveria de ser apresentado, a Samsung até divulgou um press release com algumas informações, relativas a este modelo, no entanto, ficou a faltar uma apresentação com “pompa e circunstância”.

A parte 2 do Unpacked está finalmente marcada.

Aquando do lançamento dos Galaxy Note 20, o mundo aguardava a chegada também de um novo smartphone dobrável. O sucessor do Galaxy Fold acabou por ser revelado, ainda que com muitas restrições, através de uma comunicação de imprensa, mas confirmando muitos dos rumores que circulavam pela Web.

Agora, a Samsung acaba de anunciar que o seu smartphone dobrável será lançado oficialmente através de um evento em direto no próximo dia 1 de setembro.

Samsung Galaxy Z Fold2

Depois de lançar dois dispositivos dobráveis ​​e ouvir o feedback dos utilizadores sobre as atualizações e os novos recursos mais solicitados, a Samsung prepara-se para trazer ao Galaxy Z Fold2 inovações significativas.

Do que já é conhecido, o Galaxy Z Fold2 combina, portanto, a portabilidade e a flexibilidade de um smartphone com o poder e o tamanho do ecrã de um tablet para obter a melhor produtividade. Dobrado ou desdobrado, o utilizador tem o poder de escolher a forma que considera mais conveniente.

Vem com dois ecrãs Infinity-O, quase sem moldura. Um avanço significativo face à primeira versão. O ecrã exterior é de 6,2″ e o interior de 7,6″.

Este produto estará disponível em duas cores, Mystic Black e Mystic Bronze. Além disso, haverá uma edição limitada fruto de uma parceria com a Thom Browne, é o Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne.

Fique connosco para conhecer mais novidades em breve.