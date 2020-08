Renee Video Editor Pro, conheça dos melhores para a edição de vídeo da atualidade

Não importa o quão bom somos em fazer ou idealizar filmes ou a manusear a câmara, pois irão haver sempre detalhes que podem ser melhorados. Na verdade, existem muitas ferramentas de edição de vídeo à disposição, mas o problema é que existem poucas que apresentem verdadeira gama de funcionalidades e é aqui mesmo que o Renee Video Editor Pro mostra a sua raça.

Estamos perante um editor de vídeo, fácil de usar, que engloba praticamente todas as funcionalidades de edição que o consumidor comum pode necessitar. Idealizado para bloggers, o certo é que esta ferramenta encaixa que nem uma luva para todos os tipos de necessidade de edição de vídeo.

Renee Video Editor Pro, como descrevê-lo?

Em primeiro lugar, arrancamos com uma interface super simples, para não dizer mesmo minimalista, rapidamente nos ambientamos com o Renee Video Editor Pro.

Então, no menu da imagem acima, é possível escolher entre o editor de vídeo onde toda a classe de efeitos pode ser aplicada ou simplesmente podemos optar pelo Screen Recorder que nos permite a gravação da atividade do nosso ecrã.

Assim sendo, a Video Toolbox, é das mais partes mais interessantes e que nos dá o acesso a todas as funções.

Graças à simplicidade do software, tudo o que temos de fazer é verificar as opções disponíveis para todas as características. Por exemplo, se quisermos proteger os direitos a um vídeo, basta carregar no sub-menu “Marca de água”, e aí podemos adicionar a marca de água da sua biblioteca seja uma imagem, um vídeo ou mesmo um desenho que o programa nos permite criar no momento.

Por outro lado, estão garantidos os famosos efeitos e que tantas vezes nos ajudam a melhorar os nossos vídeos:

cortar,

rodar,

aparar,

modificar a transparência da marca de água,

mudar o tempo início e duração da marca de água no ecrã,

entre muitos outros efeitos

Usabilidade do Renee Video Editor Pro

Uma das grandes características que esta aplicação apresentou residiu na sua facilidade de comunicação e obtenção rápida de resultados, tudo graças aos menus bem definidos e sempre uniformes para que os seus utilizadores os possam compreender.

Como resultado, vai ser fácil trabalhar com o Renee Video Editor Pro. Contudo, é importante frisar que a aplicação é bastante rápida e oferece suporte à aceleração por GPU uma vez que lida com formatos de vídeo que podem puxar um pouco, mas pela nossa máquina:

AVI,

WMV,

WEBM,

MPG,

RMVB,

OGG,

MTV,

MP4,

MOV,

MKV,

M4V,

M2TS,

FLV,

VOB,

ASF,

AMV,

3GP

3G2

Desta forma, se for do tipo de utilizador que adora aplicações simples, mas, ao mesmo tempo, poderosas, então este software é o indicado para trabalhar qualquer biblioteca digital.

Ao nível de efeitos, podemos dizer que traz q.b. e entre os muitos disponíveis, podemos vislumbrar alguns exemplos como:

ou

ou mesmo

Entre bastantes mais

Conversor de vídeo

O Renee Video Editor Pro não se fica pela edição de vídeo ou gravação do nosso ecrã. Esta ferramenta oferece a grande mais valida de nos permitir converter os nossos vídeos noutros formatos, tudo graças às centenas de formatos de vídeo e combinações de codificadores.

Desse modo, podemos converter vídeos de e para, formatos e codecs variados como:

Video HD

Video Online

iPad e Apple TV

iPhone ou iPod

Samsung

Huawei

Placas gráficas de jogos

Android

entre MUITOS outros.

Evitado será dizer que podemos mesmo personalizar tanto o nosso codec a utilizar como o formato que pretendemos o vídeo, demasiado simples!

Captura de ecrã

Em contrapartida, o Renee Video Editor Pro não é apenas aquela simples ferramenta. A sua força revela-se pelos mais variados caminhos que a mesma nos oferece, que divergem em vários sentidos, sendo a captura do ecrã um deles.

A grandeza do programa nota-se nos seus menus, quando coloca à nossa disposição todo o tipo de opções para podermos gravar e capturar o nosso ecrã com todo o conforto e qualidade possíveis. Basta olhar para a imagem acima e ver alguns exemplos disso mesmo.

Resumindo:

No conjunto global, o Renee Video Editor Pro pode ser considerado um dos melhores editores de vídeo. Porquê? Porque começa por ser uma aplicação prática, mas também poderosa que nos permite as mais complexas operações como a substituição do áudio original por qualquer outro áudio, fundir vários videoclips num único vídeo, aplicar efeitos, aplicar legendas, aplicar marcas de água, converter em dezenas de formatos e muito mais.

Do utilizador mais avançado até ao utilizador mais mundano, este software marca a sua diferença na capacidade e envolvimento que confere aos seus utilizadores.

Por último, mas não menos importante, recomendamos uma séria consulta a outra ferramenta da Rene.E Laboratory que nos deixou surpreendidos e que poderá levar, eventualmente a uma futura análise: a Renee Audio Tools – um editor de áudio totalmente gratuito.