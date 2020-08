Apple poderá acabar 2020 com 82 milhões de AirPods vendidos

Ao entrarmos quase no último terço do ano, os números começam a ter um peso nos objetivos das empresas. Contudo, este ano de pandemia pode trazer surpresas para uns… mas nem tanto para outros. Um exemplo é a Apple que poderá acabar 2020 com 82 milhões de AirPods vendidos.

Apesar deste marco incrível, a empresa tem cada vez mais concorrência dos produtos chineses. Será que 2021 vai ser igualmente lucrativo?

Apple arriscou no fim do jack 3,5 mm e acertou

A empresa de Cupertino lançou o mote ao mercado quando retirou no iPhone e iPad a porta jack 3,5 mm. A ideia era promover os auscultadores wireless e os AirPods saltaram de imediato para a lista dos gadgets que mais lucrativos da empresa.

Contudo, o mercado funciona e as ofertas chinesas não se fizeram tardar. Há cada vez mais oferta, alguma com boa qualidade e os preços são como sabemos, mais baratos.

Vendas dos AirPods continuam a subir

Apesar de haver mais oferta dos concorrentes, os números não enganam. Segundo os dados da Counterpoint Research, publicados pela Bloomberg, a Apple poderá atingir a cifra das 82 milhões de unidades vendidas de AirPods em 2020.

Mesmo com um mercado pautado pela COVID-19, a Apple superou as 61 milhões de unidades de vendas conseguidas ano passado. No entanto, ao contrário de 2019, quando a Apple representava metade do mercado, atualmente, embora líder, mas representa “apenas” cerca de 35% do mercado global.

O segmento de gama baixa a média, incluindo marcas chinesas e fabricantes norte-americanas como a JLab, está a tirar participação do mercado premium.

Disse Liz Lee, analista da Counterpoint, à Bloomberg.

A marca americana tem 2 ofertas no seu site, embora que os AirPods Pro são atualmente o produto com mais foco na oferta.

E como será 2021?

O mercado atualmente está pautado pela estratégia da Apple, mas em 2021 poderá ser mais complicado do que se previa anteriormente. Aliás, os números da Counterpoint Research estão abaixo das projeções feitas anteriormente pelo analista da Wedbush, Dan Ives.

Conforme vimos, Ives disse que esperava que a Apple vendesse 85 milhões a 90 milhões de AirPods este ano. Ainda assim, considerando o impacto da COVID-19 na cadeia de fornecedores e nos gastos dos utilizadores, qualquer um destes números é fenomenal.

De acordo com rumores, os AirPods devem ter a sua próxima grande atualização em 2021. No entanto, o “novo produto” poderá não ter o impacto que têm os auscultadores no mercado atual.

Os rumores dizem que a Apple poderá deixar de colocar na caixa do iPhone 12 auscultadores com fios. Isso pode levar muitas pessoas a optarem por AirPods, já que não haverá os auscultadores normalmente oferecidos nos novos produtos.

Leia também: