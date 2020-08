PlayStation Plus e PlayStation Now com descontos de final de verão

O verão ainda está aí, e apesar do regresso às aulas (e ao trabalho) estar ao virar da esquina, ainda há motivos para não pensarmos nisso.

E este será um deles, certamente: descontos na subscrição de Playstation Plus e Playstation Now.

Todos os anos, com o final de agosto e entrada em setembro parece que há uma linha invisível que se cruza. Uma linha que divide o divertimento dos meses de verão e das férias com o regresso ao trabalho e aos estudos.

No entanto, de forma a minimizar esse sentimento, a Sony Playstation está a levar a cabo descontos de 25% na subscrição dos seus serviços Playstation Plus e Playstation Now. Mas atenção… é só até dia 1 de setembro.

A subscrição de 12 meses do PlayStation Now, que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4, PS3 ou PS2, numa PlayStation 4 ou num PC com Windows, passa a custar 44,99€.

Por sua vez, a subscrição de 12 meses do Playstation Plus, que permite jogar online e também oferece jogos novos a cada mês, poderá ser adquirida por 44,99€ por utilizadores que não tenham uma subscrição ou período experimental ativo deste serviço. Como curiosidade, o facto de a Sony ter revelado recentemente que a comunidade PlayStation Plus já atingiu os 44,9 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Como veem, nada como terminar as férias com um desconto destes… certo?