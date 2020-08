Tesla e FBI impedem ataque de ransomware a Gigafactory de Nevada

Tesla colaborou com o FBI de forma a evitar ataque de ransomware dirigido à fábrica de Elon Musk, a Gigafactory de Nevada.

O ataque veio de um cidadão russo de 27 anos que contactou um funcionário da empresa para instalar software malicioso nos computadores da empresa em troca de um milhão de dólares.

Uma tentativa de ataque de ransomware à Tesla

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou recentemente a detenção de Egor Igorevich Kriuchkov, um homem russo de 27 anos, que tentou aplicar um ataque de ransomware à Gigafactory de Nevada.

O homem estaria de viagem nos Estados Unidos em julho, quando contactou um funcionário da empresa, fluente em russo, com uma proposta de um milhão de dólares em troca da instalação de software malicioso nos computadores da empresa.

O objetivo principal do russo era o de extrair informações valiosas da Tesla em troca de um resgate milionário.

A Tesla contou com a seriedade do seu funcionário que, prontamente informou a entidade empregadora do esquema que estaria a ser preparado. Posteriormente, o FBI tomou conta do caso, conduzindo uma operação que levou à prisão de Kriuchkov, no momento em que tentava abandonar o país.

Casos recentes de ataques a gigantes da tecnologia

Outros ataques já teriam sido levados a cabo por este homem. No entanto, o FBI não divulgou quais em concreto. A imprensa especula, contudo, que o ataque em julho ao CWT Group seja um deles. Neste caso em concreto terá sido pago um resgate no valor de 4,5 milhões de dólares.

Recentemente, vimos também empresas como a Garmin ou a Canon serem vítimas de ataques semelhantes. No caso da Garmin, sabe-se que a empresa terá pago o resgate de “vários milhões de dólares”. No entanto, a empresa dos relógios inteligentes terá resolvido o problema através de uma empresa especializada neste tipo de casos.