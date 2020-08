Uma das melhoras novidades do Windows 10 que a Microsoft trouxe foi união com o Android e o acesso simples. Esta melhora a integração destes sistemas de forma única, com muito mais a ser esperado e apresentado.

A Xiaomi parece estar agora a querer seguir esse caminho e uma novidade da MIUI 12 mostra que em breve vão haver novidades. Também vai ter app para ligar o smartphone com a MIUI 12 ao Windows 10.

Interligação dos smartphones com o Windows 10 é essencial

A tendência atual é que as marcas e os fabricantes criem integrações entre os dispositivos móveis e os computadores. Temos essa realidade já com a Huawei entre os seus equipamentos com o Share, e outras associam-se à Microsoft como a Samsung para se ligar ao Windows 10.

Com esta capacidade a ser pedida por todos, a Xiaomi estará a preparar a sua proposta. Esta surgiu na mais recente versão de testes da MIUI 12 no Mi 10 Ultra e poderá em breve ser uma realidade. Ainda não existem muitos dados sobre a forma como estará disponível.

Xiaomi quer trazer isso para a MIUI 12

A ideia base desta nova proposta dar ao utilizador a possibilidade de controlar o seu smartphone diretamente no Windows, sem ter de o ligar ou sequer tirar do bolso. Irá replicar o ecrã do smartphone no Windows 10 e assim dar acesso à interface deste na MIUI 12 da Xiaomi.

Claro que vai ser também possível transferir ficheiros entre o smartphone e o Windows 10 de forma simples. Bastará arrastar do ecrã para o PC para ficarem transferidas, tal como esperado. A edição destes ficheiros pode também ser feita diretamente no Windows 10, mas alojados nos smartphones Xiaomi.

Uma solução muito similar ao que a Microsoft tem

Algo que agora está a chegar ao Windows 10 é a possibilidade de correr apps do Android neste sistema. A Xiaomi quer essa mesma capacidade e para isso vai permitir que sejam apresentados vários ecrãs, um para cada app.

A Xiaomi limita para já este acesso ao Mi 10 Ultra e ao seu Mi Notebook Pro 15 2020. Espera-se que seja alargado em breve a mais dispositivos e que surja uma versão final e estável em outubro. Este parece ser o caminho certo, como temos já visto na Huawei no seu ecossistema e na Samsung com o Windows 10 e a Microsoft.