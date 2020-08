COVID-19: Fugaku diz que a melhor máscara é a comum…

Qual a melhor máscara? Com vários países a registarem um aumento significativo da COVID-19, há que definir e melhorar estratégias. As máscaras continuam a ser umas das melhores barreiras e a oferta no mercado é variada.

Um supercomputador japonês “revelou” que a melhor máscara é a mais comum.

Fugaku – Supercomputador mais poderoso do mundo ajuda na COVID-19

Lembram-se do Fugaku? É o Supercomputador mais poderoso do mundo que tem ajudado na prevenção da COVID-19. O Fugaku é atualmente o mais poderoso computador do mundo e consegue realizar 415 triliões de cálculos por segundo (um valor quase imaginável). Foi financiado pela Fujitsu e tem 48 SoC A64FX, sendo o primeiro da lista dos mais poderosos mas também o primeiro com processadores ARM.

O desempenho máximo de Fugaku é superior a 1000 petaflops (1 exaflops). O novo sistema está instalado no Centro RIKEN de Ciência da Computação (R-CCS) em Kobe, Japão. O desenvolvimento desta nova supermáquina custou cerca de 1,08 mil milhões de euros. O Fugaku conseguirá testar milhares de substâncias por semana.

Melhor máscara é a “comum”…

De acordo com um conjunto de simulações, o Fugaku chegou à conclusão que as máscaras comuns são as melhores. Comparativamente às máscaras de tecido ou de poliéster, as máscaras mais baratas, feitas de polipropileno, demonstraram ser bastante mais eficazes.

Segundo o instituto de investigação em Kobe, as máscaras cirúrgicas retiveram praticamente todas as gotículas,enquanto que as outras máscaras apenas retiveram 80 por cento.

Relativamente aos aerossóis, a eficácia das máscaras cirúrgicas revelou-se menor, no entanto, melhor que outras. Com a utilização de máscaras cirúrgicas, dez por cento das “gotículas pequenas” escapam através dos espaços entre a máscara e a cara. Com os outros tipos de máscara essa percentagem pode chegar aos 40 por cento.

Costuma usar máscara no dia a dia? Que tipo de máscara usa?