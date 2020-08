A integração do Android com o Windows 10 tem dado passos bem grandes nos últimos meses. A aposta da Microsoft neste sistema é clara e quer a todo o custo colocar os utilizadores a não dependerem dos seus smartphones.

Na mais recente novidade anunciada mostrava a capacidade de correr apps do Android diretamente no sistema da Microsoft, elevando esta funcionalidade. Desta forma simples o acesso era completo e direto. Agora, e pouco tempo depois, a Microsoft revela que o acesso está disponível a todos… mas com uma limitação.

Mais um passo para unir o Windows 10 e o Android

Foi durante a apresentação da Samsung, dos novos Galaxy Note 20, que foi revelada a próxima grande novidade no que toca à união entre o Android e o Windows 10. Esta vai tornar estes sistemas como uma extensão um do outro.

O que vimos ser apresentado em palco mostrava uma união direta e simples, permitindo ainda mais a quem usar estes sistemas. Correr apps do Android no Windows 10 será algo transparente e sem qualquer complicação.

Por agora limitada aos smartphones da Samsung

A Microsoft revelou que ia ter esta novidade em testes, mas agora resolveu abrir o seu acesso. Todos os que tiverem smartphones Samsung com a mais recente versão da One UI podem já tirar partido desta novidade e correr apps do Android no Windows 10.

Tudo estará acessível pela app O seu Telemóvel e na zona agora dedicada às apps do Android. Aqui têm um launcher que dá acesso a estas e que as colocará a correr (no smartphone). Será também possível colocar links diretos para as mesmas na barra de tarefas.

Um trabalho único que a Microsoft está fazer

A lista de equipamentos é ainda limitada e apenas aos smartphones da Samsung têm por agora acesso a esta novidade. Espera-se no entanto que em breve a Microsoft alargue este suporte e mostre esta funcionalidade a mais equipamentos e a mais fabricantes.

Estas são excelentes novidades para quem usa o Android e o Windows 10. O trabalho da Microsoft tem sido inegavelmente exemplar nesta área e as novidades não param de chegar a estes sistemas.