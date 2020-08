Em tempos de pandemia, todas as formas disponíveis para a comunicação e para manter uma proximidade são essenciais. Muitas empresas cresceram com as suas propostas e outras, como o Facebook, viram-se na necessidade de criar as suas soluções para ultrapassar estas barreiras.

Com o Rooms, o Facebook abriu a porta à criação de salas virtuais, onde os utilizadores podiam conviver e estar (virtualmente) próximo de quem queriam. Esta funcionalidade foi agora melhorada no Messenger e está mais personalizável e mais simples de usar.

O Rooms pode ser personalizado no Messenger

Desde que foi apresentado que o Rooms do Facebook quer criar um espaço onde os utilizadores podem estar próximos. Iniciou-se como uma funcionalidade dedicada à maior rede social da Internet e evoluiu para uma ferramenta transversal a todas as propostas que o Facebook tem.

Esta rede não parou de fazer evoluir esta sua proposta e trouxe-se-a ao Messenger, um dos locais onde mais sentido faz. Este serviço de mensagens tem tudo para os utilizadores comunicarem e o Rooms torna-se assim mais um canal privilegiado para a interação. Agora, o Facebook trouxe ainda mais ao Rooms.

Facebook continua a melhorar estas salas virtuais

São várias as novidades, mas a principal está na personalização que pode ser feito a estas salas. Tal como muitas outras ferramentas de videoconferência, o Rooms permite agora que seja personalizada a imagem de fundo, com uma fotografia ou vídeo.

Além disso, o Messenger lança mais recursos que vão facilitar a criação destas salas virtuais. Em primeiro lugar o ícone do Rooms está mais visível e mais acessível, na interface principal. Há também a possibilidade de personalizar as salas, com a atividade ou o agendar semanalmente como se fosse uma reunião.

As novidades são muito úteis para os utilizadores

Por fim, e na linha da personalização possível do Rooms no Messenger, há outra novidade. As salas virtuais podem ser coordenadas, com a sua edição mesmo que agendada, a capacidade de adicionar mais pessoas à lista de convidados ou até apagar uma sala já agendada e que não seja necessária.

Todas estas melhorias e novidades são esperadas que cheguem aos smartphones nos próximos dias. O Facebook está a fazer a sua disponibilização gradual para assim controlar qualquer problema. Esta é uma melhoria essencial e que assim melhora o Rooms e em especial a versão que está associada ao Messenger.