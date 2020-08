Há mais smartphones da Xiaomi a receber a MIUI 12! O seu está na lista?

A Xiaomi tem já a sua mais recente versão da MIUI a ser disponibilizada para muitos dos seus smartphones. Esta personalização única do Android prometeu trazer para os utilizadores muitas novidades importantes e que suam melhorar este sistema.

Ainda que não esteja aberta e disponível para todos, está já acessível a muitos equipamentos. A marca resolveu agora abrir esta novidade para um segundo lote de smartphones que assim vão ter acesso à MIUI 12. O seu Xiaomi estará nesta lista limitada?

A MIUI 12 está a chegar a mais smartphones

Mais do que simples atualizações do Android, a MIUI concentra as novidades que a Xiaomi vai criado para os seus smartphones que melhoram a sua utilização. A marca renova muitas funcionalidades e cria notas, sempre para tornar o seu sistema ainda melhor e mais simples de ser usado por todos.

Com a MIUI 12 mostrou isso mesmo e conseguiu tirar ainda mais de muitas das funcionalidades que esta oferecia. Claro que há novidades e que vão tornar melhor a utilização dos smartphones, muitas delas ao nível gráfico e das apps que estão presentes.

Xiaomi alargou a lista de equipamentos suportados

Depois de uma primeira onda de atualizações, focada num conjunto específico de smartphones, a Xiaomi resolveu abrir a sua disponibilização. Esta segunda lista de equipamento cobre várias famílias de equipamentos da marca chinesa.

Smartphones Xiaomi a receber a MIUI 12 01 – Xiaomi Mi Mix 3

02 – Xiaomi Mi Mix 2S

03 – Xiaomi Mi 9 SE

04 – Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

05 – Xiaomi Mi 8

06 – Xiaomi Mi 8 UD

07 – Xiaomi Mi CC9

08 – Xiaomi Mi CC9 Pro

09 – Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

10 – Redmi Note 8 Pro

11 – Redmi Note 7 Pro

12 – Redmi Note 7

13 – Redmi 10X Pro 5G

14 – Redmi 10X 5G

15 – Redmi 10X 4G

Tal como acontece normalmente, esta nova versão estará disponível nos próximos dias e para estes smartphones. Bastará aos utilizadores procurarem a atualização nos seus smartphones para que a mesma seja apresentada e depois instalada de forma normal.

Uma lista muito grandes de novidades que ficam disponíveis

Com um foco grande na segurança, esta nova versão da EMUI quer proteger ainda mais os utilizadores. São pequenas alterações e melhorias que tornam esta personalização do Android ainda melhor e mais adaptado.

A Xiaomi mostra assim que tem uma política única no que toca a atualizações. A grande maioria dos seus smartphones terá acesso a esta nova versão e poderá assim usar as novidades que foram criadas recentemente.