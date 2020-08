Como qualquer sistema moderno, os carros da Tesla são atualizados de forma regular e com novidades a chegarem a cada nova versão. Estas nem sempre são dedicadas ao utilizador diretamente e podem trazer melhorias ao sistema.

Foi precisamente isso que aconteceu com a mais recente versão do software dos veículos elétricos lançada. Dá aos Tesla uma capacidade importante e quase essencial para que possam ser realmente autónomos na condução.

Novidades no software da Tesla

Há muito que a Tesla procura criar para os seus carros um sistema de condução autónomo. A marca alega que tem já parte deste a funcionar nos seus carros elétricos, mas com uma dependência grande de um humano ao volante.

Um dos componentes essenciais foi agora trazido para esta plataforma, dando assim mais alguns passos importantes. Estes veículos passam com esta atualização a ter a capacidade de ler os sinais de limite de velocidade na estrada.

Deteção da velocidade máxima

Até agora a Tesla dependia do GPS e dos serviços de mapas para calcular este valor e assim ajustar a velocidade dos carros. Com a melhoria anunciada passam a ser estes a detetar de forma automática a velocidade máxima permitida.

Com estes dados, os veículos da Tesla vão adaptar-se quando estiverem com o Autopilot ativo e a conduzir. Passa a ser essa a velocidade máxima a ser aplicada e garantindo que não estão a incumprir o código da estrada.

Melhorias nos carros elétricos

Igualmente, outra novidade que vem com esta atualização está no sistema que controla estes carros nos semáforos. A partir de agora é emitido um som sempre que este estiver ativo e a aguardar uma ação do utilizador. Depende deste a ação e a responsabilidade de avançar.

Estas melhorias mostram que a Tesla pode facilmente melhorar os seus veículos elétricos com uma simples melhoria de software. De forma consistente estas trazem correções e novidades como a que está agora a chegar, tornando estes carros ainda melhores e mais evoluídos.