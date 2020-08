O mercado dos smartphones Android continua ao rubro e marcas como a OUKITEL continuam a querer apresentar o máximo pelo mínimo preço. O OUKITEL C21 é um caso desses e em período promocional, até ao próximo dia 28, está disponível por menos de 80€.

Pode contar assim com características nada habituais nesta gama de preços, como ecrã FullHD+, SoC Helio P60, quatro câmaras traseiras, Android 10 e muito mais.

OUKITEL C21, provavelmente a melhor escolha abaixo de 80€

Há características nos smartphones que hoje em dia são difíceis de abdicarmos: ter um ecrã de tamanho generoso e com boa definição, ter um módulo de câmaras adequado às diversas situações, compatibilidade total com a rede móvel e, claro, bateria para todo o dia.

Os fabricantes sabem isso e, dessa forma, o desafio passa por conseguir oferecer um conjunto equilibrado, que sirva à maioria dos utilizadores. O “feito” está no preço competitivo a que o conseguem fazer, sem descurar na qualidade do produto final.

A OUKITEL é já bastante conhecida pela sua montra de smartphones de baixo custo, incluindo também os smartphones todo-terreno. Desta vez, eleva a fasquia e disponibiliza 6000 unidades de um smartphone a preço de 160€, mas por menos de metade do preço.

Especificações

O OUKITEL C21 traz um ecrã LTPS de 6,4″ com resolução FullHD+, concretamente de 1080 x 2310 píxeis e densidade de píxeis de 398ppp. O ecrã tem o conhecido design “punch-hole” para a câmara frontal, oferecendo também margens muito finas, o que resulta assim numa ocupação de 93% da área frontal para o ecrã.

O SoC é o MediaTek P60, construído com arquitetura de 12nm oferece um processador octa-core a 2 GHz, com GPU Mali G72 MP3. Em termos de memória, traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com suporte para cartão microSD. É dual SIM, com um slot híbrido com o cartão de memória.

Quanto às câmaras, a frontal é de 20 MP com AI, a melhor até então na montra da OUKITEL. Já na traseira, tem então um conjunto de câmaras com a principal de 16 MP e as restantes de 2 MP, com abertura f/2.0 e flash LED.

A bateria tem uma capacidade de 4000 mAh, carregada pela interface USB C. Traz Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BEIDOU e rádio FM. Além disso, o Android vem na versão 10, sem alterações da marca.

Duas variantes, para compatibilidade transversal a todo o mundo

Para não deixar ninguém de fora, a OUKITEL disponibiliza duas variantes destinadas a mercados diferentes, de forma a dar a melhor experiência possível na ligação à rede móvel.

Assim, disponibiliza uma versão direcionada à América e outra para a Europa e Japão, cujas características abrangem todo o planeta.

O OUKITEL C21 está disponível em 3 cores, Ocean Blue, Neon Purple e Midnight Black e traz ainda uma película no ecrã e uma capa de silicone.

O seu preço promocional de cerca de 76 € está assim disponível até ao próximo dia 28 de agosto, retomando depois os 160 € correspondentes ao preço normal.

OUKITEL C21