Inseto robot consegue andar mais de duas horas sem bateria

O mundo da microtecnologia tem tido desenvolvimentos muito interessantes ao longo do tempo. Prova disso é que foi agora criado um pequeno inseto robot que é capaz de andar até duas horas sem qualquer bateria.

O segredo é que este inseto, designado como RoBeetle, utiliza um sistema de combustão com metanol líquido. Para além disso o pequeno robot é ainda capaz de carregar o dobro do seu peso.

De acordo com a lógica, robots maiores conseguem um tempo de energia maior, mas os mais pequenos têm uma menor capacidade de bateria. Desta forma, a vida fica bem complicada quando falamos de micro e nano robots.

Mas agora foi criado um minúsculo robot capaz de colmatar um dos problemas mais graves com os quais a robótica se depara: a bateria. Aliás, como em tudo o resto que envolva tecnologia, como o nosso smartphone, pois por muito potente que seja, de nada nos serve sem carga.

RoBeetle: o inseto robot com autonomia de duas horas sem bateria

Um grupo de investigadores da Universidade do Sul da Califórnia criou um pequeno, mas surpreendente, inseto robot. Para além do seu curioso aspeto, fiel à forma de um besouro, este minúsculo robot consegue contornar o problema da energia em tecnologias de pequenas dimensões. O RoBeetle é capaz de andar até duas horas sem qualquer bateria e ainda carregar o dobro o seu peso. O segredo está no sistema de combustão com metanol líquido.

De acordo com o que os cientistas explicam no estudo publicado recentemente na revista ScienceRobotics, o uso de metanol líquido serve para ‘abastecer’ o RoBeetle. Para além disso ajuda-o a movimentar-se com os seus micro-músculos artificiais que são feitos com uma liga com efeito memória de forma de nitinol.

Os músculos são fios revestidos com platina que encolhem e estendem de acordo com as mudanças de temperatura. Ou seja, sempre que a platina entra em contacto com o metanol líquido, acontece a combustão que gera calor. Isto provoca um deslize numa abertura que regula o fluxo de combustível e faz movimentar o inseto robot.

Segundo os investigadores, o RoBeetle é uma forma de os micro robots consigam aceder onde os humanos não conseguem. No entanto o projeto ainda está em desenvolvimento e há pontos que devem ser melhorados.

O especialista em robótica Evan Ackerman, escreve no canal IEEE Spectrum algumas das lacunas que o RoBeetle tem ainda que aprimorar:

Ele só consegue mover-se para frente, não vai para trás, e não consegue virar para os lados. A sua velocidade não é ajustável, e assim que começa a andar, só para se partir ou se acabar o combustível.

No entanto, apesar destes ‘senãos’ trata-se efetivamente de uma tecnologia inovadora que pode abrir portas a novas ideias e modelos de micro robots.