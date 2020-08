Mini PC GMK NucBox já está em campanha de crowdfunding com ecrã portátil

Muito pequeno, compatível com diferentes periféricos e capaz de desempenhar as mais variadas funções comuns de um PC. Estas são as características gerais do mini PC GMK NucBox, agora em campanha de crowdfunding.

Um mini PC, além de permitir uma boa arrumação na secretária, pode ser transportado com toda a comodidade e ligar a outro ecrã ou TV. É por isso também que, ao adquirir o pequeno computador, poderá juntar ao pacote um ecrã portátil.

Mini PC GMK NucBox – as especificações

O GMK NucBox é o mais recente computador a chegar à plataforma Indiegogo. Na verdade, não se trata de um computador qualquer. Enquadra-se no segmento dos mini PC com dimensões bastante reduzidas. Em particular, tem apenas 62 x 62 x 42 mm e que pesa 125g, sendo a caixa do computador em metal.

O desempenho deste PC com Windows 10 fica a cargo do processador Intel Celeron J4125. Além disso, integra uma GPU Intel UHD Grapics 600. De memória RAM tem 8 GB e poderá ser adquirido com SSD nas opções de 128, 256 ou 512 GB.

Como interfaces de ligação, oferece duas portas USB 3.0, uma porta HDMI, uma USB Tipo-C, ligação para jack de áudio de 3,5 mm e, finalmente, slot para cartão microSD. Além disso, tem disponíveis ligações Wi-Fi e Bluetooth.

O GMK NucBox está disponível já com preço de pré-lançamento a partir de 179 dólares (cerca de 150 €). Estando em campanha de crowdfunding, existem sempre opções de compra, com ofertas que podem ser interessantes.

Neste caso a GMK, adicionou às suas ofertas um monitor portátil que se liga a este mini-PC ou a qualquer dispositivo, via HDMI ou USB-C. Trata-se de um monitor com ecrã IPS de 13,3″ com resolução 4K e uma taxa de atualização de 60Hz. Por fim, resta referir que inclui dois altifalantes na parte traseira.

GMK NucBox