Curse Of Life: uma aventura portuguesa no Egipto

A indústria de videojogos em Portugal continua a crescer como comprova o jogo que se encontra em desenvolvimento no nosso País e que vos vimos falar neste artigo: Curse of Life.

Trata-se de um jogo sobre Egipto Antigo, totalmente desenvolvido por portugueses. Venham conhecê-lo melhor …

O desenvolvimento de videojogos em Portugal tem vindo a receber ao longo dos últimos anos, um forte inventivo. Não só pelo aumento do número de cursos dedicados a esta industria, mas também pelos incentivos que têm vindo de várias direções.

E uma dessas direções, talvez a mais importante, corresponde ao programa da Sony Playstation com o nome se Playstation Talents.

Cuse of Life, que se encontra a ser desenvolvido para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch é um desses casos.

O jogo encontra-se em desenvolvimento por uma equipa composta por três alunos da licenciatura em Jogos Digitais e Multimédia do Politécnico de Leiria, que fundaram o estúdio indie Long-Legged Crow:

José Felgueiras (Developer)

Hugo Moreira (Game Artist)

Tiago Silva (Game Artist)

Curse of Life mistura algumas pitadas de História, salteada com doses de puzzles e apimentadas com algum horror

Ainda sem data de lançamento, esta aventura egípcia é um jogo na primeira pessoa onde o maior foco é a imersão do jogador.

Curse Of Life é um atmosférico jogo de puzzle e aventura em primeira pessoa, situado numa era obscura e misteriosa do Antigo Egito, onde a alma do jogador foi amaldiçoada, tornando-o incapaz de morrer.

O objetivo do jogador é quebrar uma Maldição Antiga e terá de proceder a vários rituais

Segundo os três membros da equipa indie, José Felgueiras, Hugo Moreira e Tiago Silva, Curse Of Life pretende “proporcionar aos jogadores uma experiência imersiva, cheia de aventura, que também aborda temas relacionados com a discriminação social”, acrescentando que “não deixa de ser uma ótima oportunidade de mostrarmos à indústria que Portugal tem talento em todas as áreas de produção de um videojogo”.

O objetivo do jogador será o quebrar da maldição, mas para tal, precisará de completar múltiplos rituais e enigmas que, segundo os produtores, foram desenhados para marcarem tanto física como psicologicamente quem os joga.

O jogo conta com uma particularidade interessante que é o facto de não possuir um personagem principal. A ideia é a de que os Deuses amaldiçoaram a nossa alma tornando-nos incapazes de morrer, sendo que a nossa consciência irá reencarnar noutro escravo eternamente. Não só o jogador, mas todos no seu redor sofrerão o mesmo destino. Temos de descobrir uma forma de quebrar a Maldição, emendando algo que foi feito no passado.

No decorrer da aventura iremos descobrir templos antigos, onde residem as tumbas dos grades Faraós do passado e algumas lendas antigas dizem que quem perturbar o descanso dos Faraós terá uma morte horrível.

No decorrer da ação, irão haver muitos skill-based puzzles e obstáculos que teremos de ultrapassar na demanda pela cura para a Maldição Eterna.

Versão Pre-Alpha já disponível

Não tendo ainda data de lançamento, Curse Of Life irá candidatar-se, no final do mês de setembro, aos prémios PlayStation Talents e a equipa procura o feedback do público interessado em testar o jogo, pelo que a versão Pre-Alpha já está disponível para download na página do IndieDB.