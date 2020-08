Estes são os 10 países com as maiores velocidades de download 5G

A rede 5G é um dos temas atualmente mais abordados no mundo da tecnologia. Mas se por um lado há países onde outras redes como o 3G e 4G ainda são uma miragem, outros há em que o processo de implementação da conetividade de quinta geração está bastante avançado.

Desta forma, a Opensignal conseguiu definir um ranking dos 10 países com a maior velocidade de downloads da rede 5G. Vamos conhecer quem ocupa o primeiro lugar!

Cada vez mais ouvimos falar da rede 5G e daquilo que esta tecnologia é capaz de oferecer, podendo conseguir velocidades 20 vezes superiores ao atual 4G, que atinge um potencial máximo de 1 Gbps.

Mas se nalguns países ainda há constantes queixas da performance conseguida pelo 4G e até pelo 3G, outros países já falam da rede de quinta geração como algo já normal num estado de implementação mais avançado. No entanto, tal como acontece em Portugal, por muito que uma rede esteja ativa em determinado país, o funcionamento e a rapidez prestada varia de região para região.

Nesse sentido, a Opensignal divulgou os resultados de um estudo onde são apurados os 10 países onde a velocidade de download do 5G é superior. Foram analisados vários países dos diferentes continentes, à expeção da China.

TOP 10 dos países com a velocidade de download 5G mais rápida

Através do seguinte gráfico conseguimos então conhecer quais os países com as maiores velocidades de download da rede de quinta geração.

No primeiro lugar encontra-se a Arábia Saudita, seguida da Coreia do Sul e da Austrália. Já na cauda do TOP 10 surge a Alemanha, ao passo que os Países Baixos e os EUA estão a seguir mas fora dos 10 melhores.

#1 – Arábia Saudita

O país lançou os serviços comerciais 5G há pouco mais de um ano, em junho de 2019, através da empresa STC Group. Atualmente, a Arábia Saudita é capaz de oferecer uma velocidade média de download 5G de 414,2 Mbps.

#2 – Coreia do Sul

A Coreia do Sul é conhecida desde sempre pelo seu forte contributo na tecnologia. Também foi o primeiro país do mundo a lançar o 5G ao nível comercial, a 3 de abril de 2019. A implementação ficou a cargo das empresas SK Telecom Co., KT Corp. e LG Uplus Corp e atualmente 85 das mais de 100 cidades sul coreanas já têm cobertura da rede de quinta geração. Em abril de 2020, o país registou mais de 6 milhões de assinantes 5G.

Quanto à velocidade média de download, esta conetividade consegue registar 312,7 Mpbs.

#3 – Austrália

O país australiano tem uma das maiores velocidades média 5G do mundo, mas a cobertura do serviço não é das melhores. Apenas algumas cidades como Sydney, Melbourne e Camberra já têm 5G onde a velocidade média de download oferecida é de 215,7 Mbps.

#4 – Taiwan

A tecnologia 5G foi implementada em Taiwan a 1 de julho deste ano, sendo ainda algo recente. O processo ficou a cargo da Far Eastone, mas a rede de acesso a rádio (RAN) e o núcleo 5G são da responsabilidade da Ericsson.

No país a velocidade média de download 5G alcança os 210,2 Mbps.

#5 – Canadá

A meio do ranking surge o Canadá, onde a situação é semelhante ao Taiwan. O 5G ainda é uma novidade mas a cobertura já se faz nas principais cidades como Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa e Montreal. Mas várias operadoras deverão lançar serviços comerciais 5G no próximo ano.

No Canadá a velocidade média de download da rede de quinta geração é de 178,1 Mbps.

#6 – Kuwait

O 5G está disponível desde 2018 mas os serviços comerciais apenas iniciaram em junho de 2019. O país oferece uma velocidade média de download desta conetividade de 171,5 Mbps.

#7 – Suíça

A Suíça foi um dos primeiros países a adotar o 5G, no entanto o avanço foi travado por algum receio de que a tecnologia afetasse a saúde das pessoas.

As operadoras Salt, Sunrise e Swisscom são as responsáveis pela implementação da rede no país, onde a velocidade média de download regista 150,7 Mbps.

#8 – Hong Kong

Os serviços da tecnologia de quinta geração já estão disponíveis em mais de 90% das principais áreas de Hong Kong, mas a conetividade abrange apenas 11 dos 18 distritos.

A tecnologia foi implementada no dia 1 de abril de 2020 e atualmente conta com uma velocidade média de download de 142,8 Mbps.

#9 – Reino Unido

O país britânico também foi um dos pioneiros na implementação e comercialização do 5G, com início em maio de 2019. Todas as quatro operadoras do país já oferecem serviços 5G, mas a cobertura ainda não é a melhor.

Atualmente o Reino Unido oferece uma velocidade média de download 5G de 133,5 Mbps.

#10 – Alemanha

O último lugar deste ranking pertence à Alemanha, onde se estima que 40 milhões de habitantes já utilizem a rede 5G. A velocidade média de download atualmente registada é de 102 Mbps.

Fora deste TOP 1o encontram-se os Países Baixos e os EUA com uma velocidade média de download de 79,2 Mbps e 50,9 Mbps respetivamente. Por outro lado, o serviço 5G baseado em mmWave oferecido pela norte americana Verizon, consegue uma velocidade média de 5G de 494,7 Mbps, ou seja, bem mais rápida do que a da Arábia Saudita.