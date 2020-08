Realme quer vender 100 milhões de smartphones por ano

Há relativamente poucos anos o mercado era recheado apenas de algumas marcas, como a Nokia, Motorola, Samsung e Apple. Mas tudo isso mudou e o ‘boom’ de produção de equipamentos destacou várias outras fabricantes, sobretudo chinesas, como a Realme, Huawei, Xiaomi e OnePlus.

A Realme começou por pertencer à OPPO, mas desde 2o18 que se tornou independente e cada vez mais ambiciosa. Agora a fabricante chinesa afirma que pretende vender 100 milhões de smartphones por ano em todo o mundo.

A Realme celebrou recentemente dois anos de existência e também como entidade independente, depois de ter surgido como subsidiária da OPPO. Por esse motivo, o fundador e CEO da marca, Li Bingzhong, também conhecido como Sky Li, partilhou na sua conta da popular rede social chinesa Weibo algumas curiosidades sobre a empresa.

A publicação de Sky Li é uma espécie de carta onde são descritas as várias conquistas da empresa ao longo dos últimos dois anos. Nessa carta é mencionado que a Realme continuou a ser a marca de smartphones com um crescimento mais rápido em quatro trimestres consecutivos. Para além disso também conquistou a 7ª posição no último trimestre ao nível da participação no mercado global.

O CEO adianta ainda que a Realme superou as expetativas ao provar que as novas marcas também têm lugar no mercado.

Sky Li afirma ainda que nos próximos dois anos a Realme será muito mais do que apenas uma fabricante de smartphones. O motivo é que a empresa se vai focar mais em AIoT, ou seja, a Inteligência Artificial das Coisas, para se promover e expandir noutros mercados.

Já não é de agora que a Realme se considera como uma marca de “Lifestyle”, e alguns equipamentos já são prova disso, como relógios, smart TVs e auriculares. E a verdade é que são produtos que têm tido bastante sucesso.

Realme quer vender 100 milhões de smartphones anualmente

O CEO está bastante motivado com o desempenho da empresa e pretende que esta se torne líder em várias regiões como o Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Médio Oriente, África, Europa, América Latina, China e Rússia.

Para além disso, o executivo afirma que a Realme quer vender mais de 100 milhões de unidades de smartphones por ano. E se conseguir cumprir com esse objetivo, então vai conseguir colocar-se no patamar das marcas populares e convencionais.

Outro segmento onde a marca tem contribuído é na expansão da conetividade 5G na China. A Realme já enviou para o mercado vários modelos de smartphones com suporte para a rede ultra rápida, e agora em setembro será apresentada a linha Realme X7 com várias especificações interessantes e suporta para 5G.