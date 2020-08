A COVID-19 veio trazer novos desafios às empresas e aos próprios consumidores. Hoje a máscara facial é um acessório obrigatório e, por isso, as soluções nesta área não param de surgir. Assim, a LG acaba de anunciar que lançará na IFA 2020 a sua solução tecnológica neste segmento.

Chama-se PuriCare Wearable Air Purifier e, segundo a LG, será o wearable indicado para substituir as máscaras caseiras ineficazes e as máscaras descartáveis, que tanto poluem o nosso planeta.

Decorre, na próxima semana, a IFA. A grande feira de tecnologia, que leva o mundo até Berlim, este ano será bem diferente por causa da pandemia que se vive no mundo, mas, ainda assim, não foi cancelada e são já muitas as marcas que começam a revelar aquilo que lá irá ser apresentado.

LG PuriCare Wearable Air Purifier

A LG deu hoje a saber que irá lançar na IFA 2020 a sua primeira máscara “purificadora de ar”. Este gadget que se via poder ligar ao smartphone, integra dois filtros semelhantes aos utilizados pela marca nos seus purificadores de ar domésticos, os H13 HEPA.

No seu comunicado não é feita referência à COVID-19 nem à pandemia, no entanto, a empresa refere explicitamente que esta PuriCare Wearable Air Purifier vem resolver o “dilema de máscaras caseiras de qualidade inconsciente e das máscaras descartáveis”.

Os filtros desta nova máscara são substituíveis e garantem, segundo a LG, um grande desempenho no fornecimento de ar fresco e limpo, nas duas direções. Integra ventiladores duplos e um sensor respiratório patenteado. Este sensor tem como função detetar o ciclo e o volume da respiração ajustando os ventiladores em três velocidades. Assim, a respiração será mais fácil.

Segundo a LG, a máscara é bastante ergonómica e pretende minimizar a saída de ar na zona do nariz e queixo. Além disso, vem com uma bateria de 820 mAh que garante 8 horas de utilização no máximo.

Além da máscara…

A PuriCare Wearable Air Purifier vem ainda com uma caixa, com luz UV-LED para eliminar germes de forma mais eficaz. Esta caixa permite também carregar a bateria da máscara.

Em particular, quando os filtros atingirem o seu estado de utilização máxima e necessitarem de ser trocados, o utilizador irá receber uma notificação na app LG ThinQ, disponível para Android e iOS.

Os preços e a disponibilidade ainda não são conhecidos. Apenas se sabe que será lançada durante a IFA 2020 que começa a 3 de setembro.