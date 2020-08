Chegados ao mercado há poucos dias, os novos smartphones e tablets da Samsung estão já a chegar às mãos dos utilizadores. Estes avaliam agora o que de melhor estes equipamentos têm e o que podem oferecer a todos os que fizeram esta escolha.

Infelizmente os problemas não estão longe destes equipamentos e há agora relatos de uma cor verde anormal no ecrã do Samsung Galaxy Note 20 Ultra e do Tab S7. Este é um problema conhecido e que a marca deverá em breve corrigir por software.

Novamente problemas com o ecrã verde nos Samsung

Apesar de não serem esperados ou sequer desejados, os problemas podem afetar os novos smartphones de todas as marcas. São falhas que depois são corrigidas por atualizações de software, lançadas para resolver todas estas questões encontradas pelos utilizadores.

É precisamente uma destas situações que está agora a afetar os Samsung Galaxy Note 20 Ultra e os Tab S7. Estes estão a apresentar uma cor verde anormal no ecrã e as queixas dos utilizadores começam a surgir nos normais canais usados para estas situações.

Afetam os Galaxy Note 20 Ultra e os Tab S7

Este é um problema que tem afetado os smartphones ao longo dos últimos tempos. Esta coloração anormal do ecrã afetou o Samsung Galaxy S2 em abril deste ano, imediatamente após o seu lançamento, tendo a marca resolvido o problema com uma atualização do driver do Android.

Por agora sabe-se que esta falha dos Galaxy Note 20 Ultra e do Tab S7 estará apenas a afetar a versão equipada com o SoC Snapdragon da Qualcomm. Não se sabe, no entanto, se estará associado ao mesmo problema de hardware que afetou os outros modelos da marca e até outros equipamentos.

A Apple também teve este problema recentemente

Na verdade este parece ser um problema cada vez mais comum nos smartphones hoje em dia. Quando a Apple lançou o iPhone 11 foram também relatados problemas similares por muitos utilizadores destes novos smartphones. Tal como a Samsung, a marca também os resolveu posteriormente com uma atualização.

Espera-se então que a Samsung resolva estes problemas no Galaxy Note 20 Ultra e no Tab S7. A marca deverá em breve lançar a esperada correção e assim tratar desta situação de uma vez por todas, colocando para traz as situações reportadas.