Utilizadores do iPhone 11 e iPhone 11 Pro reclamam tonalidade verde estranha no ecrã

Em abril passado, alguns proprietários da linha Galaxy S20 mostraram o seu desagrado com um tom esverdeado que apareceu no ecrã do seu smartphone. Na altura, este esverdeado apareceu depois de uma atualização. Agora, utilizadores do iPhone 11 e iPhone 11 Pro estão igualmente desagradados com uma tonalidade verde estranha no ecrã.

Em vários fóruns dedicados ao tema, são já muitos os testemunhos desta pretensa anomalia. Será que há algo com os ecrãs fabricados pela Samsung?

Conforme foi referido na altura, muitos proprietários Samsung queixaram-se de problemas detetados nos smartphones da série Galaxy S20. Segundo o que foi referido, uma atualização aos equipamentos desta linha, durante este mês, deixou ecrã de alguns smartphones com tom esverdeado.

Ecrã do iPhone 11 e iPhone 11 Pro com sintomas esverdeados

Não está claro o que está a acontecer, mas quase todos os utilizadores afetados dizem que a tonalidade verde é visível apenas por alguns segundos após o desbloqueio do ‌iPhone‌. Alguns utilizadores conseguiram notar à noite com o Modo Escuro e o Night Shift ativados, enquanto outros dizem que ocorre quando o brilho está na configuração mais baixa possível.

Um testemunho de um leitor num fórum descreve o problema:

Cerca de 25% das vezes em que desbloqueio o meu iPhone 11 Pro, o ecrã parece todo lavado com uma tonalidade verde. Após cerca de 3 segundos, volta ao normal. Alguém já teve isto ou sabe se isto é um problema no iPhone 11? Eu provavelmente deveria fazer um restauro /configurar de novo, mas eu estou tentado a evitar isto, se possível.

De acordo com alguns utilizadores, o tom estranho está a surgir desde a atualização do iOS 13.4.1, o que sugere que pode ser um problema de software. Algumas pessoas conseguiram que o problema de tonalidade terminasse depois de reiniciar, mas outras não.

Os modelos Phone 11‌, 11 Pro e 11 Pro Max parecem ser os principais afetados, mas também houve algumas queixas dos utilizadores do ‌iPhone‌ X. O iOS 13.4.1, o iOS 13.5 e o iOS 13.5.1 parecem ter o problema, com base nas queixas dos utilizadores.

Se este for realmente um problema de software, a Apple poderá resolver o problema numa atualização futura do iOS. O iOS 13.5.5 está em teste no momento e não está claro se quem já o tem tem o problema resolvido.

