Sex Roulette: A app que vai apimentar a sua relação amorosa

No mundo mobile, há aplicações para todos os gostos e necessidades. Se a sua relação amorosa está desgastada e parece que caiu na tão assustadora rotina, então a app Sex Roulette pode dar uma grande ajuda.

A aplicação traz vários jogos sexuais para os casais darem uma nova vida e apimentarem a sua relação.

Por vezes as relações caem numa onda de monotonia e é necessário intervir com algumas ideias e novas dinâmicas. Nesse sentido há várias ferramentas que pode instalar no seu smartphone, para ajudar nessa tarefa.

Sex Roulette vai apimentar a sua relação amorosa

A app Sex Roulette é uma dessas opções que está a ter muito sucesso entre os utilizadores. Traz vários jogos engraçados que prometem apimentar e dar mais cor à sua relação. Basta instalar para iOS ou Android, colocar os nomes do casal ou de grupos, e começar a jogar.

A aplicação conta com 5 modos de jogo e todos eles estão adaptados para os diferentes tipos de relação entre casais.

Cenas Ousadas

Aqui vai ter ao dispor várias cenários cada vez mais sensuais ao longo do jogo. O objetivo é envolver os jogadores numa história picante e esperar que aguentem até ao fim. Conta com 3 géneros de jogo diferentes, do mais light ao mais ousado.

Verdade ou Consequência

Tal como no jogo tradicional vão surgir algumas questões e terá que decidir se responde com a verdade ou se opta pela consequência. Neste modo terá 5 jogos diferentes: Soft, WTF, Dirty, Couple e Hardcore. Mas apenas a versão Soft está gratuita neste momento.

Dado Sexy

Ao estilo de uma Slot Machine de casino, deverá rodar o dado para que lhe surjam três indicações daquilo que deverá fazer ao seu parceiro.

Karma Roulette

Neste modo terá uma verdadeira roleta para girar e calhar nalguma opção. Assim que acabar de girar, vai surgir a mensagem de quem é que deve fazer o quê. São várias ideias que pode experimentar para se divertir com a sua alma gémea.

Eu Nunca

Por fim, neste jogo vão surgir diversas situações que o casal ou o grupo deverá comentar, referir se são verdade ou não, ou simplesmente rir das ideias que vão surgindo.

Então se acha que a sua relação está estagnada e precisa de um boost, experimente a app Sex Roulette.