Cartões contactless: Limite sem PIN deve manter-se nos 50 euros

Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, os sistemas de pagamento digitais ganharam relevância. Dentro desse tipo de pagamentos, os pagamentos via cartões contactless têm vindo a aumentar pelo facto de não ser necessário um contacto físico com o terminal de pagamento.

De acordo com o administrador do Banco de Portugal, Hélder Rosalino, o limite nos pagamentos sem PIN deve manter-se nos 50 euros.

O que são cartões de pagamento contactless?

Em 2013, em Portugal, a UNICRE deu a conhecer um novo método para pagamentos que não necessita que o utilizador introduza o tradicional código PIN, sendo essa validação/autenticação realizada apenas por aproximação do cartão de débito ao TPA (Terminal de Pagamento Automático).

Na prática, os cartões contactless são cartões de pagamento com tecnologia de leitura por aproximação. Estes cartões permitem fazer pagamentos sem ter de introduzir o PIN: para o efeito, basta aproximar o cartão (normalmente, a menos de 4 centímetros de distância) de um terminal de pagamento automático (TPA) preparado para receber pagamentos contactless.

Os cartões com a tecnologia contactless também podem ser utilizados para realizar pagamentos sem recurso a esta tecnologia, incluindo em TPA que não estão preparados para processar pagamentos contactless. Para o efeito, terá de introduzir o cartão no TPA e, para validar a operação, terá de inserir o PIN do cartão.

Limite de pagamentos sem PIN deve manter-se nos 50 euros

Durante o Estado de Emergência, o Governo determinou o aumento do limite de utilização por operação no “contactless” (utilização de cartões de pagamento sem ter de introduzir o código pessoal) de 20 euros para 50 euros. Em entrevista ao Negócios e Antena 1, no programa Conversa Capital, Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal admitiu que o limite poderá tornar-se definitivo, estando a ser estudado pelo regulador com os operadores.

De relembrar que os pagamentos com a tecnologia “contactless” dispararam em abril, aumentando 123%. De relembrar que durante o Estado de Emergência, foi aconselhado aos utilizadores a opção de pagamento por “contactless” para evitar contactos com os terminais.

