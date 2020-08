Depois de ter confirmado o lançamento do Galaxy Z Fold 2, a Samsung divulgou agora sem querer o preço deste seu próximo smartphone dobrável.

Através da página do Reino Unido da marca, foi publicada a imagem do equipamento acompanhada pelo valor de 1.799 libras, ou seja cerca de 2.018 euros.

Página da Samsung divulga preço do Galaxy Z Fold 2

Tudo aconteceu numa questão de alguns minutos. A página oficial da Samsung no Reino Unido divulgou acidentalmente o preço do Galaxy Z Fold 2.

De acordo com a publicação, o novo smartphone dobrável da marca sul coreana terá um preço de 1.799 livras, o que corresponde a 2.018 euros numa conversão direta.

A página destinava-se à pré-venda do equipamento, mas passados alguns minutos a informação foi retirada. Contudo, como seria de esperar, assim que alguém conseguiu registar esta acidental divulgação, a imagem foi partilhada massivamente até chegar aos canais tecnológicos.

Caso este valor se confirme, então este Galaxy Z Fold2 apresenta um valor ligeiramente abaixo ao do seu antecessor, que chegou a Portugal por 2.049 euros. Mas o preço não condicionou a escolha dos consumidores e o equipamento esgotou mesmo nas lojas Samsung do nosso país.

Seja como for, a Samsung deverá anunciar o verdadeiro e oficial preço do dobrável já na próxima terça-feira, no primeiro dia do mês de setembro. O anúncio deve acontecer numa transmissão online da empresa, na qual também deverão ser anunciados mais detalhes sobre este novo equipamento.

Mas daquilo que se sabe, o telefone traz dois ecrãs Infinity-O, quase sem moldura. O ecrã exterior é de 6,2″ polegadas e o interior de 7,6″polegadas.

No que respeita às cores, o produto estará disponível em Mystic Black e Mystic Bronze. Além disso, haverá uma edição limitada fruto de uma parceria com a Thom Browne, que será o Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne.

