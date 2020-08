Microsoft poderia ter feito fortuna com as suas ações da Apple

A história da Apple e da Microsoft conta-se desde há muitas décadas. Reza a história que em dada altura a Microsoft “salvou” a Apple e as duas empresas ficaram mais juntas do que alguma vez se imaginaria. Apesar de ter sido há muito tempo, em 1997 a Microsoft possuía muitos títulos da Apple.

Assim, se ainda hoje a empresa fundada por Bill Gates tivesse as ações da empresa fundada por Steve Jobs, teria ganho uma fortuna.

Será que foi a Microsoft que salvou a Apple ou ao contrário?

Em 1997, a Apple trouxe de volta Steve Jobs como CEO, após uma altura crítica para a empresa da maçã. Este, quando assumiu a empresa, com as dificuldades da altura, acabou por assinar um acordo com o seu maior concorrente.

Nessa altura, a Microsoft estava financeiramente bem e a crescer. Então, Bill Gates concordou com o investimento de 150 milhões de dólares na Apple. No entanto, em contrapartida, a empresa sediada em Cupertino tinha de instalar o Internet Explorer como navegador predefinido no Macintosh.

O Internet Explorer tornou-se assim o navegador preferido no Mac, e Steve Jobs até o elogiou na MacWorld.

Este passo foi arriscado, seguramente uma conceção difícil para Jobs, mas à altura, há 23 anos, era o necessário:

Acreditamos que o Internet Explorer seja um navegador muito bom e que se tornará um ótimo navegador predefinido.

A Apple hoje vale 2 biliões de dólares

Se leram este artigo que deixamos, então saberão o quanto a Apple ganhou com a ajuda da Microsoft, mas sobretudo, quanto a empresa de Bill Gates ganhou com a Apple.

Segundo a história, a Microsoft acabou por vender a sua participação na Apple e, em meados de 2003, não era mais acionista da empresa de Cupertino.

Tal como referimos, este negócio foi muito bom para a Microsoft. As ações da Apple foram vendidas por 550 milhões de dólares, o que tendo em conta o que havia investido originalmente, os tais 150 milhões de dólares, foi claramente uma jogada inteligente por parte de Bill Gates.

Mas, e se a Microsoft decidisse manter a sua participação na Apple? Quanto valeria a participação da Microsoft na Apple hoje?

Bom, sendo a Apple desde há alguns anos a empresa mais forte na área da tecnologia e uma das mais lucrativas do mundo, a Microsoft poderia estar ainda mais afortunada.

De acordo com as estimativas da TNW, depois de todas as divisões de ações que ocorreram nesse hiato de tempo, a Microsoft teria terminado com o controlo de 253,4 milhões de ações. O que, considerando que cada ação da Apple vale 503,43 dólares, isso significaria que a empresa com sede em Redmond teria ganho nada menos que 127,5 mil milhões de dólares com a sua participação na Apple.

Por outras palavras, as ações que a Microsoft comprou em 1997 na Apple teriam valido 850 vezes mais após 23 anos. Na atualidade, a Apple está avaliada em 2,1 biliões de dólares.

