Lançado no início de agosto, o Note 20 mostrou ser um equipamento especial e que a Samsung quer renovar completamente. As mudanças podem não ser óbvias, mas a verdade é que há uma renovação do hardware e das funcionalidades que oferece.

Uma das que foi menos detalhada está no vidro que equipa o seu ecrã e a parte traseira. É o primeiro a estar equipado com o novo Gorilla Glass Victus, mais resistente e capaz de resistir a quedas até 2 metros. Para o provar foi feito um teste contra o iPhone 11 Max Pro e o vencedor foi claro. Descubra qual é o mais resistente nos testes de queda.

Galaxy Note 20 Ultra ou iPhone 11 Pro Max?

Os testes de resistência são normais nos novos equipamentos, comparando-os com os que estão já no mercado e com provas dadas. Assim avalia-se a sua qualidade de construção e dos materiais que os compõem.

O mais recente teste colocou frente a frente o novo Galaxy Note 20 Ultra e o iPhone 11 Pro Max. Para os avaliar foram feitas quedas de 2 alturas diferentes, em 3 ângulos diferentes. No primeiro caso, a 1 metro de altura e numa superfície de cimento, o iPhone 11 Pro Max foi o que sofreu mais danos.

Teste que avalia a resistência da quedas

O vidro da parte posterior quebrou-se completamente, sendo que no Galaxy estes danos foram mínimos. Na queda frontal o iPhone voltou a ter problemas de resistência, com o Note a permanecer com o ecrã intacto. Na queda lateral ambos apresentaram danos mínimos.

No segundo lote de testes, agora contra uma superfície de aço, os resultados repetiram-se. O smartphone da Samsung mostrou que mesmo após 10 quedas ainda funcionava e sem danos. Já o iPhone, nas mesmas condições, teve problemas tanto nos vidros como nas câmaras, que deixaram de funcionar.

O mais resistente surpreendeu muitos

A grande vantagem do Galaxy Note 20 da Samsung está no novo vidro Gorilla Glass Victus. A marca garante que este é 25% mais resistente que o Gorilla Glass 6. No campo da resistência a riscos, a melhoria sobe para os 50%.

Esta é uma vitória clara do do Galaxy Note 20 Ultra sobre o iPhone 11 Pro Max no que toca à resistência. A melhoria nos vidros presentes é o grande fator que os difere e que assim pende a favor do smartphone da Samsung.