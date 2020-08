O Model 3 da Tesla prometia ser um carro elétrico que teria preços acessíveis e que iria ser por isso massificado em todos os mercados. A marca nunca conseguiu atingir os patamares prometidos, apesar das vendas não estarem a ser reduzidas.

Claro que a marca quer muito mais deste carro e por isso terá planos para criar uma alternativa mais em conta e que será um concorrente direto do ID.3 da Volkswagen. Esta ideia ganha agora novamente forma, depois de declarações do próprio Elon Musk.

A Tesla ainda não conseguiu um carro barato

Mesmo sendo um caso de sucesso, o Model 3 e a Tesla falharam num dos seus objetivos para este carro elétrico. O foco no preço era grande no seu lançamento e estava prometido um modelo mais barato e que conseguiria massificar esta proposta. Isto nunca aconteceu e tudo aponta para que não seja uma realidade no futuro.

Ainda assim, a Tesla e Elon Musk continuam a perseguir este sonho e esta vontade. Os rumores mais recentes dão conta de que a marca possa em breve apresentar um novo carro elétrico, baseado no Model 3, mas que terá um preço mais reduzido, graças a alterações na produção e no próprio modelo.

Um Model 3 para competir com o ID 3

Foi numa reunião de Elon Musk com os acionistas da empresa que este tema veio a público. O homem forte da Tesla revelou que na sua opinião não vão ter sucesso se não tornarem os carros acessíveis. Adiantou ainda que o que mais me incomoda é que os seus carros não são acessíveis o suficiente e que precisam resolver isso.

Sem revelar detalhes, o que poderia abrir o jogo para os futuros lançamentos da Tesla, Elon Musk confirmou que seria razoável supor que podem fazer um veículo compacto. Este seria a resposta perfeita para combater o Volkswagen ID 3 e o Peugeot e-208.

Planos de Elon Musk focam-se na Europa

Acredita-se que a Gigafactory de Berlim da Tesla, que deve ser concluída e a começar a operar em julho de 2021, pode ser o catalisador para um modelo menor e mais barato, graças ao que Musk descreveu como uma revolução na engenharia da carroçaria: uma máquina gigante de fundição de alumínio. Esta já funciona na fábrica da Califórnia.

Para além desta revolução na construção, há ainda muito que a Tesla pode fazer para diminuir o desempenho do Model 3 e assim torná-lo mais barato na Europa. Se esta proposta se concretizar, mesmo que baseada no Model 3, a Tesla terá uma arma única para conquistar ainda mais mercado na Europa.