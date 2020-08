Avião elétrico voa hoje rumo a 7 recordes do Guinness World Records

Falamos-lhe aqui do teste realizado por uma equipa japonesa, que ergueu, pela primeira vez, um carro voador com uma pessoa a bordo. Agora, uma equipa de cinco entusiastas pretende obter sete recordes mundiais, a partir de um avião elétrico.

Dessa forma, o avião elétrico Pipistrel Velis Electro pretende mostrar o quão longe a tecnologia chegou.

Avião elétrico pretende entrar no Guinness World Records

Ao longo dos últimos anos, o voo elétrico progrediu de forma clara. Isto, porque os motores e baterias tornaram-se mais otimizados e adequados aos voos. Assim, um grupo de cinco entusiastas do voo elétrico decidiram erguer-se num avião elétrico e, pelo caminho, bater sete recordes mundiais.

Se a meteorologia se mantiver, o plano é o avião descolar, hoje, do Zurich Airport, na Suíça, e voar um percurso de 700 quilómetros. Assim, passará pela Alemanha e pelos Alpes, até aterrar no Norderney Airport, no dia 1 de setembro.

O grupo tem estado em contacto com o Guinness World Records. Aliás, pelo caminho, tenciona bater sete recordes mundiais:

Menor consumo de energia (kWh/100 km) por 700 quilómetros;

Velocidade média mais alta por 700 quilómetros (km/h);

Maior altitude alguma vez atingida por um avião elétrico;

Subida mais rápida de 0-1000m/ 1000-2000m/ 2000-3000m (m/s);

Velocidade média mais alta superior a 100 quilómetros (km/h);

Número mais baixo de paragens intermédias em 700 quilómetros de distância;

Maior distância percorrida por um avião elétrico em 24/ 48/ 56 horas (km).

Pipistrel Velis Electro: avião de treino melhorado

Conforme explicado, O Pipistrel Velis Electro é um avião elétrico de treino certificado. Assim, é concebido para substituir aviões de treino com motores de combustão convencionais. Além disso, reduz os custos de operação e simplifica todo o processo de aprendizagem de voo.

Assim sendo, representa uma melhoria em relação às anteriores Pipistrel, as Alpha Electro, aeronaves totalmente elétricas. Aliás, apresenta maior capacidade da bateria, motor melhorado, melhorias estruturais e melhor desempenho.

Por só percorrer cerca de 100 quilómetros por voo, a equipa terá de efetuar seis paragens, ao longo do percurso.